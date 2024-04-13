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Пенсионерку в Чебоксарах задержали по подозрению в убийстве внука

СК: пенсионерку в Чебоксарах задержали по подозрению в убийстве внука
Фото: СК России по Чувашской Республике
Фото: СК России по Чувашской Республике

В Чебоксарах задержали пенсионерку по подозрению в убийстве 9-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Чувашской республике в телеграм-канале.

«По версии следствия, днем 12 апреля 2024 года в Чебоксарах подозреваемая, находясь в квартире вместе с внуком, где они проживали, задушила его. Ребенок скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

61-летняя женщина уехала из дома, ее задержали по горячим следам на даче, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Следствие попросит суд отправить пенсионерку в СИЗО.

В Нижегородской области задержали бабушку по подозрению в убийстве внука
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Фото:СК РФ

Зимой 2022 года в Нижегородской области задержали бабушку по подозрению в убийстве двухлетнего внука. По версии следствия, пенсионерка в алкогольном опьянении выбросила ребенка с пятого этажа. Мальчик упал в сугроб и умер от переохлаждения.

Весной 2023 года женщину приговорили к 16 годам лишения свободы. Пенсионерка не признала вину, ссылаясь на амнезию.

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Теги
Чебоксары родственники убийство
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