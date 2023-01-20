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Суд решил проверить вменяемость пенсионерки из дела о рекордной взятке

«Коммерсантъ»: суд пересмотрит приговор подельнице осужденного депутата Белоусова
Маргариту Бутакову и ее зятя, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняют в получении взятки в размере более 3 млрд руб. Адвокатам удалось доказать, что на момент судебного процесса она была невменяемой
Маргарита Бутакова
Маргарита Бутакова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции пересмотрит приговор, вынесенный Маргарите Бутаковой, помогавшей своему зятю, бывшему депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадиму Белоусову, получить взятку в 3,253 млрд руб. Она была приговорена к четырем годам условного срока. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса.

Адвокатам 81-летней Бутаковой удалось убедить судей, что она не могла полноценно защищать себя в суде из-за преклонного возраста и последствий COVID-19. В связи с этим ей назначили повторную психиатрическую экспертизу, по результатам которой станет ясно, продолжат ли ее судить или будут лечить. В случае подтверждения болезни Бутаковой, приговор будет автоматически отменен и ей, и ее зятю, приговоренному к десяти годам лишения свободы.

По версии следствия, Белоусов и Бутакова с 2010 по 2014 год вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство при распределении госзаказов на обслуживание дорог на общую сумму более 3 млрд руб. Юревич объявлен в международный розыск, а Белоусов пропал перед вынесением ему приговора. Вину он не признал.

Ментальное здоровье Бутаковой, по словам ее защитников, было подорвано в декабре 2020 года — с началом судебного процесса, а также после перенесенного заболевания коронавирусом. При этом адвокаты не отрицают, что в период совершения инкриминируемых ей преступлений она была в здравом уме. Во время судебного процесса Бутакова плохо понимала задаваемые ей вопросы и путалась в показаниях. Кроме того, по данным ее защитников, ее поставили на учет в психоневрологическом диспансере в Челябинске.

Как сказал «Коммерсанту» адвокат Белоусова Вячеслав Плахотнюк, неадекватные показания Бутаковой, данные ей из-за душевной болезни, «не только помешали ей защитить себя, но и предопределили суровый приговор», вынесенный Белоусову. Плахотнюк отметил, что не знает, в каком формате будет проходить повторный процесс, если врачи признают Бутакову невменяемой.

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Мир Ландау
взятка приговор Мосгорсуд депутат
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