Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва

О частичной эвакуации в аэропорту ранее сообщили источники ТАСС и «Известий», по их данным, поступило сообщение о бомбе. Пресс-служба Внуково опровергла эти данные

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Во Внуково не ведется эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Ранее источники ТАСС и «Известий» сообщили об эвакуации. Газета уточняла, что эвакуация идет в грузовом комплексе, так как поступил анонимный звонок с угрозой минирования.

За последнюю неделю несколько раз поступали угрозы о минировании в аэропорту Кишинева, в одном из случаев также говорилось о бомбе в самолете. Все сообщения оказались ложными. Это происходило на фоне возвращения в столицу Молдавии оппозиционных депутатов со съезда в Москве, где было объявлено о создании предвыборного блока «Виктория». Среди них была и башкан Гагаузии Евгения Гуцул: когда она прилетела 26 апреля, в аэропорту также объявили эвакуацию.