 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва

О частичной эвакуации в аэропорту ранее сообщили источники ТАСС и «Известий», по их данным, поступило сообщение о бомбе. Пресс-служба Внуково опровергла эти данные
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Во Внуково не ведется эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Ранее источники ТАСС и «Известий» сообщили об эвакуации. Газета уточняла, что эвакуация идет в грузовом комплексе, так как поступил анонимный звонок с угрозой минирования.

Во Внуково началась частичная эвакуация из-за поступившей угрозы взрыва
Общество
Международный аэропорт&nbsp;Внуково

За последнюю неделю несколько раз поступали угрозы о минировании в аэропорту Кишинева, в одном из случаев также говорилось о бомбе в самолете. Все сообщения оказались ложными. Это происходило на фоне возвращения в столицу Молдавии оппозиционных депутатов со съезда в Москве, где было объявлено о создании предвыборного блока «Виктория». Среди них была и башкан Гагаузии Евгения Гуцул: когда она прилетела 26 апреля, в аэропорту также объявили эвакуацию.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Внуково угроза взрыва
Материалы по теме
TV8 сообщил об эвакуации аэропорта Кишинева после сообщения о минировании
Общество
Петербургского студента обвинили в ложном сообщении о минировании ТРЦ
Общество
В Петербурге эвакуировали торговый центр из-за звонка о минировании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Арина Аверина объяснила отказ от участия в Олимпиаде Спорт, 12:03
Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая Политика, 11:56
В МИД Италии вызовут российского посла из-за передачи «Газпрому» Ariston Политика, 11:53
Капитализация владельца Google впервые превысила $2 трлн по итогам торгов Инвестиции, 11:52
В Саратовской области мигрантам запретят работать на транспорте Политика, 11:51
Водопад на улице, озеро во дворе: как ливнем затопило часть улиц в Москве Общество, 11:49
В 2024 году в России построят шесть экопромышленных парков. Что это такое Недвижимость, 11:45
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как помочь предпринимателям выйти на экспорт Отрасли, 11:41
Появились кадры падения дрона ВСУ на Кубани Политика, 11:37
В Петербурге подросток после приема лекарств впал в кому и умер Общество, 11:36
Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами Спорт, 11:34
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code Pro, 11:33
Во Внуково опровергли данные об эвакуации из-за угрозы взрыва Общество, 11:29
«Ак Барс» продлил контракт с призером Олимпиады Спорт, 11:29