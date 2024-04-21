TV8 сообщил об эвакуации аэропорта Кишинева после сообщения о минировании

Из международного аэропорта Кишинева эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании, сообщает телеканал TV8.md.

Он опубликовал кадры, на которых люди с чемоданами покидают здание, а на место происшествия прибывают машины полиции.

В июне 2023 года в аэропорту Кишинева произошла стрельба, погибли два человека — сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта.

Стрелком оказался гражданин Таджикистана, которого не пустили в страну «из соображений безопасности». Против него завели дело по ч. 4 ст. 278 Уголовного кодекса Молдавии — теракт с убийством нескольких человек.