TV8 сообщил об эвакуации аэропорта Кишинева после сообщения о минировании
Из международного аэропорта Кишинева эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании, сообщает телеканал TV8.md.
Он опубликовал кадры, на которых люди с чемоданами покидают здание, а на место происшествия прибывают машины полиции.
В июне 2023 года в аэропорту Кишинева произошла стрельба, погибли два человека — сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта.
Стрелком оказался гражданин Таджикистана, которого не пустили в страну «из соображений безопасности». Против него завели дело по ч. 4 ст. 278 Уголовного кодекса Молдавии — теракт с убийством нескольких человек.
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