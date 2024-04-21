 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

TV8 сообщил об эвакуации аэропорта Кишинева после сообщения о минировании

TV8: аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

Из международного аэропорта Кишинева эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании, сообщает телеканал TV8.md.

Он опубликовал кадры, на которых люди с чемоданами покидают здание, а на место происшествия прибывают машины полиции.

Стрелок из аэропорта Кишинева был в розыске после похищения банкира
Общество

В июне 2023 года в аэропорту Кишинева произошла стрельба, погибли два человека — сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта.

Стрелком оказался гражданин Таджикистана, которого не пустили в страну «из соображений безопасности». Против него завели дело по ч. 4 ст. 278 Уголовного кодекса Молдавии — теракт с убийством нескольких человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Молдавия Кишинев эвакуация минирование
Материалы по теме
В ДНР нашли заминированный схрон с иностранным оружием
Общество
Петербургского студента обвинили в ложном сообщении о минировании ТРЦ
Общество
В Петербурге эвакуировали торговый центр из-за звонка о минировании
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки упал на 7 см Общество, 03:02
МВД решило ужесточить контроль за процедурой техосмотра Общество, 02:48
Импорт российского угля Китаем упал на 21% в марте Экономика, 02:41
Уровень воды в Урале у Оренбурга упал ниже 10 м Общество, 02:24
TV8 сообщил об эвакуации аэропорта Кишинева после сообщения о минировании Общество, 01:54
Лидер демократов в сенате США назначил голосование по помощи Киеву Политика, 01:45
В Тбилиси протестующие пришли к президентскому дворцу Политика, 01:23
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Правительство выделило Белгородской области ₽2 млрд Политика, 00:53
На Украине предупредили об отключениях электричества на 4-6 часов в сутки Общество, 00:49
В Москве арестовали фигурантов дела о закупке пайков для Минобороны Общество, 00:34
Шесть человек погибли в ДТП на трассе Луганск — Лисичанск Общество, 00:10
Медведев заявил о победе России после одобрения $61 млрд Украине Политика, 20 апр, 23:51
Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов над Брянской областью Политика, 20 апр, 23:49
В Харькове произошел взрыв Политика, 20 апр, 23:39