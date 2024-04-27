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Во Внуково началась частичная эвакуация из-за поступившей угрозы взрыва
В аэропорту эти данные позднее опровергли
Международный аэропорт Внуково
В аэропорту Внуково началась частичная эвакуация из-за поступившей угрозе взрыва, сообщают источники ТАСС и «Известий». После публикации материала в пресс-службе Внуково опровергли РБК эту информацию.
По данным агентства, эвакуировали один из этажей. Газета пишет, что эвакуация идет в грузовом комплексе, так как поступил анонимный звонок с угрозой минирования.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Внуково и в пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.
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