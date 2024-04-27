Во Внуково началась частичная эвакуация из-за поступившей угрозы взрыва

В аэропорту эти данные позднее опровергли

Международный аэропорт Внуково (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В аэропорту Внуково началась частичная эвакуация из-за поступившей угрозе взрыва, сообщают источники ТАСС и «Известий». После публикации материала в пресс-службе Внуково опровергли РБК эту информацию.

По данным агентства, эвакуировали один из этажей. Газета пишет, что эвакуация идет в грузовом комплексе, так как поступил анонимный звонок с угрозой минирования.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Внуково и в пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.