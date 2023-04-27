РЖД опровергли остановку движения на Транссибе из-за пожаров под Курганом

РЖД: движение на участке Транссиба в Курганской области осуществляется по графику

Окрестности Кургана (Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости)

️Движение поездов по участку Транссибирской магистрали в Курганской области осуществляется по графику, говорится в сообщении РЖД.

Ранее о том, что движения на участке железной дороги в Курганской области с 2374 по 2375 км приостановлено из-за пожара, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Там уточнили, что в ликвидации пожара на остановочном пункте 2340 км участвует пожарный поезд с подразделениями МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет, угрозы инфраструктуре железнодорожного транспорта не имеется. РБК в пресс-службе РЖД подтвердили, что участок железной дороги с 2374 по 2375 км является частью Транссиба.

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