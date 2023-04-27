РЖД опровергли остановку движения на Транссибе из-за пожаров под Курганом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 16:11
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 20:46
Блиновскую доставили на допрос Общество, 20:38
Гран-при московского кинофестиваля получил бразильский фильм «Три брата» Общество, 20:31
Гинер посоветовал Родниной быть аккуратнее с критикой футболистов Спорт, 20:24
Курганский губернатор обратился к жителям фразой «не поджигайте ничего» Общество, 20:15
Лучший игрок прошлого сезона РПЛ подал документы на гражданство России Спорт, 19:56
Россия передала Франции ноту протеста из-за вертолета над зданием миссии Политика, 19:55
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Пробки в Москве достигли десяти баллов Общество, 19:52
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:50
РЖД опровергли остановку движения на Транссибе из-за пожаров под Курганом Общество, 19:49
Последствия невыплаты кредита: от штрафа до банкротства Инвестиции, 19:45
Звезда UFC сдался полиции после уличной драки Спорт, 19:43
Zeit и ARD узнали о слежке США за переговорами Германии и Китая Политика, 19:32
«Росатом» не подтвердил названные Путиным сроки пуска АЭС «Аккую» Политика, 19:30
Общество ,  
0 

РЖД опровергли остановку движения на Транссибе из-за пожаров под Курганом

РЖД: движение на участке Транссиба в Курганской области осуществляется по графику
Окрестности&nbsp;Кургана
Окрестности Кургана (Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости)

️Движение поездов по участку Транссибирской магистрали в Курганской области осуществляется по графику, говорится в сообщении РЖД.

Ранее о том, что движения на участке железной дороги в Курганской области с 2374 по 2375 км приостановлено из-за пожара, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги. Там уточнили, что в ликвидации пожара на остановочном пункте 2340 км участвует пожарный поезд с подразделениями МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет, угрозы инфраструктуре железнодорожного транспорта не имеется. РБК в пресс-службе РЖД подтвердили, что участок железной дороги с 2374 по 2375 км является частью Транссиба. 

Материал дополняется.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter