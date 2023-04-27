Курганский губернатор обратился к жителям фразой «не поджигайте ничего»

Населённый пункт Логоушка, Курганская область (Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей «не поджигать ничего» на фоне пожаров, разгоревшихся в регионе.

«Температура 27 градусов. Ветер свыше 25 м/с. Везде стоит сушь. Что еще непонятно? Не поджигайте ничего! Сгорите сами и погубите других!!!» — написал глава региона в телеграм-канале.

Крупные пожары затронули несколько населенных пунктов Курганской области днем 27 апреля. Два возгорания начались за поселком Керамзитный и в Каргапольском муниципальном округе в окрестностях Кургана. Огонь разгорелся между селами Логовушка и Введенское. В деревне Логоушка пострадали 76 зданий, один человек погиб (село Логовушка и деревня Логоушка находятся к западу от областного центра).

Позже огонь перекинулся на территорию завода «Курганстальмост» в районе Кургана. Пожар начался в микрорайонах Кургана Утяк и Зайково.

В Кургане и Кетовском муниципальном округе с 27 апреля ввели режим ЧС. Шумков провел переговоры с главой МЧС Александром Куренковым и запросил помощь в тушении пожаров.