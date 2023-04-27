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Дело инстаблогеров ,  
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СК показал видео задержания блогера Блиновской

СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской
Как следует из видео, Блиновскую задержали утром в Смоленской области. Источник РБК сообщил, что это произошло на подъезде к российско-белорусской границе. Блогера подозревают в неуплате налогов на 918 млн руб.

СК показал видео задержания блогера Блиновской
Video

Следственный комитет показал кадры задержания блогера Елены Блиновской, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Видео опубликовано в телеграм-канале СК.

На видео Блиновская находится возле черного Maybach, который стоит на обочине. Затем показаны кадры, как Блиновской и двум мужчинам зачитывают информацию, из которой следует, что их задержали около 7:00 в Смоленской области по поручению СК. Далее идут кадры обыска в доме Блиновской.

Блиновскую задержали утром 27 апреля. По данным СК, блогер пыталась пересечь границу на арендованном автомобиле, вместе с тем у нее были куплены билеты для вылета в другое государство. Источник РБК сообщил, что задержание произошло на подъезде к российско-белорусской границе. По словам собеседника «Известий», туда Блиновская направилась после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту: блогер, по данным издания, хотела рано утром вылететь в Казахстан.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Как считает следствие, Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения, которая предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год. Однако доход блогера был значительно выше. Блиновская не хотела переходить на общую систему налогообложения и платить НДС и НДФЛ и для этого раздробила бизнес. В схеме участвовали 18 аффилированных организаций и три ИП, которые применяли упрощенную систему налогообложения. В результате с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила налогов на сумму свыше 918 млн руб., считает следствие.

Более 43 млн руб. из этой суммы Блиновская легализовала, в том числе купив автомобиль, который позже перешел в собственность мужа, оборудование для фирмы, учредителем которой являлся супруг, и товары для фирмы его сестры, сообщила столичная прокуратура.

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Сама блогер в марте подчеркивала, что платит НДС, в отличие от «всех остальных блогеров», которых подозревают в уклонении от налогов. «Найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведем учет достойно», — говорила она.

Дело против Блиновской уже третье в отношении популярных блогеров. В марте дела возбудили в отношении Александры Митрошиной, которая сейчас живет в Дубае, а также в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга. Митрошина заявила, что «всегда работала честно, вбелую». Лерчек и ее муж также не признали вины.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Елена Блиновская блогеры задержание видео СК уклонение от уплаты налогов
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