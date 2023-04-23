Россияне назвали планы после выхода на пенсию

Большая часть россиян после выхода на пенсию хотела бы путешествовать и жить на даче

Доля желающих заняться воспитанием внуков с 2021 года сократилась в два раза, зато больше россиян старшего возраста решили посвятить время на пенсии туризму. При этом 16% опрошенных мужчин сообщили, что продолжат работать

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россияне старшего возраста после выхода на пенсию хотели бы путешествовать (26%), заниматься огородом и дачей (15%), а также посвятить время любимому хобби (13%), следует из результатов опроса, проведенного SuperJob (есть у РБК).

Но 13% россиян настроены продолжить работу даже при выходе на пенсию от привязанности к ней, даже если средств для жизни будет достаточно. Потратить время на воспитание внуков на пенсии запланировали только 5% опрошенных, больше читать желают 3%, заняться здоровьем, посещать экскурсии, театры и музеи решили по 1% респондентов.

Причем о воспитании внуков и туризме больше всего рассказывали женщины (7% против 4% у мужчин), а решение не прекращать работать чаще выражали мужчины (16% против 8% среди женщин).

Аналогичный опрос SuperJob проводил двумя годами ранее, с того времени значительно сократилось число желающих продолжать работать (с 19% до 13%), вдовое упала и доля настроенных заняться воспитанием младшего поколения (с 9% до 5%), а число настроенных посетить новые города немного выросло — с 24% до 26%.

Опрос был проведен в апреле во всех федеральных округах России среди 2 тыс. россиян старше 45 лет.

Согласно результатам мартовского опроса, в каждой третьей компании пенсионеров готовы трудоустроить только время от времени или лишь на некоторые должности. Больше всего опрошенных компаний готовы трудоустроить пенсионеров на позиции квалифицированного рабочего (19%) и продавца-кассира, менеджера по продажам или работе с клиентами (18%).

При этом 32% опрошенных пенсионера рассказали, что вынуждены постоянно экономить, а 31% сообщили, что до комфортной жизни им немного не хватает. Лишь 2,5% респондента отметили, что довольны своим финансовым положением, а каждый сотый заявил, что без затруднений оказывает помощь детям и внукам.