В Приднестровье опровергли данные о стрельбе рядом с военными складами

О стрельбе сообщили местные СМИ. По словам представителя приднестровских миротворцев, эта информация не подтвердилась. В ПМР после трех инцидентов, признанных властями терактами, действует красный уровень террористической угрозы

Фото: МВД ПМР

Сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков опроверг ТАСС сообщения о стрельбе в районе складов возле села Колбасна.

«Информация о стрельбе в районе складов в Колбасне поступила в штаб миротворцев и была проверена. Она не подтверждается», — сказал представитель миротворцев.

Ранее о стрельбе сообщило агентство «Новости Приднестровья», отметив, что в результате происшествия жертв нет.

В селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов.

25 апреля в МВД ПМР заявили, что в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства государственной безопасности. Утром 26 апреля в поселке Маяк произошло два взрыва, были выведены из строя две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио. В тот же день власти сообщили об обстреле воинской части в селе Парканы.

Правительство назвало эти происшествия терактами и объявило красный уровень террористической угрозы. Власти отменили запланированный на 9 Мая парад.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы.



Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».