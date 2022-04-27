В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Pro, 08:32
В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с коронавирусом в России Общество, 08:31
Хуснуллин назвал способ избежать «эффекта домино» на рынке жилья Бизнес, 08:30
Воронежский губернатор заявил о сбитом разведывательном беспилотнике Политика, 08:27
Китай выразил протест из-за прохода эсминца США через Тайваньский пролив Политика, 08:26
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 08:24
Reuters узнал об опасении оружейников США не продать оружие после Украины Политика, 08:24
На первенстве России погибла 12-летняя шахматистка Спорт, 08:17
В Воронеже произошло два взрыва Общество, 08:15
Минэкономики предложило оценивать губернаторов по наполненности ЕГРН Политика, 08:11
Генпрокуратура начала проверку Росавиации после кибератаки Общество, 08:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 07:50
В случае срыва сделки по покупке Twitter Маск заплатит $1 млрд неустойки Технологии и медиа, 07:41
Банки сообщили об усилении контроля за SWIFT-переводами за границу Финансы, 07:30
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

В результате никто из мирных жителей не пострадал, жилые постройки не разрушены, сообщил губернатор. Склад находится в селе в 20 км от Белгорода
Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области, по предварительной информации, загорелся склад боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что получил эту информацию от главы Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.

Video

«Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков.

Село Старая Нелидовка находится примерно в 20 км от Белгорода.

Губернатор показал фотографии сел в Белгородской области после обстрела
Политика

За полчаса до этого Гладков написал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, произошло еще три взрыва. Экстренные службы пока не сообщают причину взрывов, добавил губернатор.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Какие налоговые послабления граждане и компании получат в 2022-2023 годах
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 6 важных для карьеры навыков, которые вы получите во время поиска работы
Статьи
Pro
Компания приостановила бизнес в России. К чему готовиться ее директору
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro x The Economist
Федеральная резервная система (Вашингтон, США) ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии
Статьи
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы

С начала военной операции России на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах сел с украинской территории. 25 апреля обстрелу подверглось сначала село Нехотеевка, затем — Журавлевка. В Нехотеевке во время обстрела никто не пострадал, в Журавлевке ранения получили два человека, мужчина и женщина. В общей сложности в селах повреждены 18 домов, из них 14 — в Журавлевке.

С 11 апреля в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Белгородская область Вячеслав Гладков пожар на складе склад боеприпасов
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Курске и Белгороде произошли серии взрывов
Общество
Белгородский глава сообщил об обстреле села Головчино
Политика
Глава Белгородского района сообщил об обстреле села со стороны Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter