В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
В районе села Старая Нелидовка Белгородской области, по предварительной информации, загорелся склад боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Он уточнил, что получил эту информацию от главы Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.
«Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков.
Село Старая Нелидовка находится примерно в 20 км от Белгорода.
За полчаса до этого Гладков написал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, произошло еще три взрыва. Экстренные службы пока не сообщают причину взрывов, добавил губернатор.
С начала военной операции России на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах сел с украинской территории. 25 апреля обстрелу подверглось сначала село Нехотеевка, затем — Журавлевка. В Нехотеевке во время обстрела никто не пострадал, в Журавлевке ранения получили два человека, мужчина и женщина. В общей сложности в селах повреждены 18 домов, из них 14 — в Журавлевке.
С 11 апреля в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.