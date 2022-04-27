В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

В результате никто из мирных жителей не пострадал, жилые постройки не разрушены, сообщил губернатор. Склад находится в селе в 20 км от Белгорода

Фото: МЧС России / ТАСС

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области, по предварительной информации, загорелся склад боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что получил эту информацию от главы Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.

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«Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков.

Село Старая Нелидовка находится примерно в 20 км от Белгорода.

За полчаса до этого Гладков написал, что «проснулся от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, произошло еще три взрыва. Экстренные службы пока не сообщают причину взрывов, добавил губернатор.

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