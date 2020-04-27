Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Дмитрий Кобылкин (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.

Кобылкин добавил, что лето 2020 года может и не установить рекорд по температуре, но войдет в пятерку самых жарких. «И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю», — сказал он.

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