Синоптики зафиксировали в Москве рекордную за 140 лет температуру

7 марта в Москве температура воздуха превысила плюс 8,9 градусов, став самой высокой для этого дня за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве 7 марта был поставлен рекорд тепла за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщил РБК руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Предыдущий рекорд для этого дня — плюс 9 градусов — был установлен в 2002 году.

«В 13 часов планка в 8,9 градусов была преодолена. Природа и погода сделала нашим женщинам такой вот предпраздничный подарок. Температура продолжает повышаться при этом, иными словами — рекорд побит», — сказал Вильфанд.

С ним согласилась и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, которая отметила, что, согласно срочным наблюдениям, «сейчас максимальная температура для 7 марта». При этом она уточнила, что максимальные температурные значения будут известны после 18:00.

По данным Гидрометцентра, воздух в субботу днем прогреется до плюс 10 градусов, будет облачно, местами возможен небольшой дождь.