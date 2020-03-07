Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Власти Липецкой области сообщили о состоянии заразившихся коронавирусом Общество, 16:39 Первый пригородный поезд отправился из Керчи в Анапу Общество, 16:21 МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России Политика, 16:18 «Оренбург» одержал первую за четыре месяца победу в чемпионате России Спорт, 16:09 Синоптики зафиксировали в Москве рекордную за 140 лет температуру Общество, 16:00 Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей Общество, 15:54 UFC назвал следующего соперника российского бойца Волкова Спорт, 15:45 В Сети появился ролик предполагаемой песни Little Big для «Евровидения» Общество, 15:32 В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом Общество, 15:06 CNN узнала о планах США поставить Украине военную помощь на $125 млн Политика, 14:54 Из-за коронавируса рынок перешел на золото: цены на максимуме с 2013-го Quote, 14:53 Леброн Джеймс третьим в истории НБА набрал 34 тыс. очков Спорт, 14:52 В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды Политика, 14:32 Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское море Политика, 14:22
Общество ,  
0 

Синоптики зафиксировали в Москве рекордную за 140 лет температуру

7 марта в Москве температура воздуха превысила плюс 8,9 градусов, став самой высокой для этого дня за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве 7 марта был поставлен рекорд тепла за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, сообщил РБК руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Предыдущий рекорд для этого дня — плюс 9 градусов — был установлен в 2002 году.

«В 13 часов планка в 8,9 градусов была преодолена. Природа и погода сделала нашим женщинам такой вот предпраздничный подарок. Температура продолжает повышаться при этом, иными словами — рекорд побит», — сказал Вильфанд.

С ним согласилась и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, которая отметила, что, согласно срочным наблюдениям, «сейчас максимальная температура для 7 марта». При этом она уточнила, что максимальные температурные значения будут известны после 18:00.

По данным Гидрометцентра, воздух в субботу днем прогреется до плюс 10 градусов, будет облачно, местами возможен небольшой дождь.

Синоптики сочли вероятным новый погодный рекорд в Москве
Общество

В конце февраля Вильфанд говорил, что зима 2020 года станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Москве, назвав ее «не просто теплой, а ультратеплой». До этого рекордно теплая зима была зафиксирована в сезоне 1960/61, и среднее значение температуры тогда составляло минус 2,8 градуса. По данным руководителя Гидрометцентра, эта зима «превзойдет этот рекорд на 2 градуса».

По словам Вильфанда, причинами аномально высоких температур в этом году стали постоянное течение атлантического воздуха и перенос теплых воздушных масс. «Этот перенос был настолько интенсивен, что он переваливал через Урал. Именно поэтому такая теплая зима по всей территории страны», — уточнил синоптик.

При этом он называл необычно высокие температуры этой зимы статистическим выбросом, имея в виду, что они не станут постоянными. По мнению Вильфанда, погода в России чаще будет экстремально холодной или экстремально теплой.

Авторы: Мария Лисицына, Артем Афонский
Теги: зима, аномалия, температурный рекорд
Материалы по теме
Синоптики пообещали температурный рекорд в Москве 6 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали температурный рекорд в Москве
Общество
Синоптик назвал текущую зиму самой теплой в истории московских наблюдений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter