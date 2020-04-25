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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

По словам Анны Поповой, иммунитет к болезни должны выработать 60% граждан. Российские ученые будут выяснять, есть ли у людей антитела к коронавирусу
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологические процессы в этом случае становятся менее активными.

Как отметила Попова, в этой связи российские ученые начинают популяционное исследование на антитела к коронавирусу — они будут выяснять, какая часть населения выработали иммунитет. «Мы начинаем проводить популяционное исследование, мы их запланировали, начинаем с Москвы», — сказала главный санитарный врач.

Попова предложила продлить режим самоизоляции на две недели
Общество
Анна Попова

Говоря об экспресс-тестах на антитела, Попова сказала: «Таким образом мы можем понять, что вот этот человек может свободно перемещаться, он может свободно идти на работу. Это важно для строительных организаций, вахтовых».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас достоверных данных о повторных заражениях нет. Однако Попова обратила внимание, что 5-10% популяции в принципе не способны выработать иммунитет к тем или иным болезням.

До этого 24 апреля Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой заявила, что режим всеобщей самоизоляции в России нужно продлить еще на две недели.

По мнению Поповой, страна прошла только два инкубационных периода коронавируса, что очень мало для уверенности в пройденной «точке невозврата». Чтобы уверится в том, что ограничения можно снимать, нужно пройти как минимум еще один инкубационный период, то есть 14 дней.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Михаил Котляр, Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Анна Попова, антитела
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