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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине июня. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1». Запись программы доступна на Youtube.

У коронавирусных инфекций есть «определенный» цикл, отметил Чучалин. По его словам, предыдущие похожие вспышки, в том числе SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV. — РБК.) в 2002 году и MERS (ближневосточный респираторный коронавирусный синдром. — РБК.) в 2013 году продлились три с половиной месяца.

«Поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал Чучалин.

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При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. При этом, по его словам, об окончательной победе над заболеванием можно будет говорить только тогда, когда будет изобретена вакцина. С тем, что спада распространения коронавирусной инфекции не стоит ждать раньше июня, также согласился главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировали 80,9 тыс. случаев заражения коронавирсуной инфекцией. Из заболевших 6,7 тыс. человек выздоровели, 747 умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, эпидемия
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