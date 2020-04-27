Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников

По его словам, проблемы с выплатами могли быть у сотрудников на аутсорсинге. Главврач заверил, что доступ к средствам защиты есть у всех работников больницы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал появившиеся сообщения об увольнении из медицинского учреждения нескольких десятков медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.

По его словам, сейчас в больнице работают 385 медицинских сестер, которые оформлены как сотрудники, и 15 сотрудников младшего персонала. «Никаких массовых увольнений нет», — отметил Проценко.

Главврач подтвердил, что некоторым сотрудникам действительно не выплачивали надбавки за работу с пациентами, больными коронавирусом. «Речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. Они не являлись сотрудниками ГКБ № 40, а работали на аутсорсинге», — сказал Проценко. По его словам, финансовые обязательства перед частной компанией больница выполнила.

Ранее об отсутствии выплат изданию «Открытые медиа» рассказала бывшая медсестра больницы в Коммунарке на условиях анонимности. Она заявила, что работала там с 9 марта до 21 апреля, а за все время работы получила 41 тыс. руб. (15 смен на полторы ставки). По ее словам, за полтора месяца из медучреждения уволились несколько десятков медсестер и других сотрудников.