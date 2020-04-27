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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения работников

По его словам, проблемы с выплатами могли быть у сотрудников на аутсорсинге. Главврач заверил, что доступ к средствам защиты есть у всех работников больницы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал появившиеся сообщения об увольнении из медицинского учреждения нескольких десятков медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.

По его словам, сейчас в больнице работают 385 медицинских сестер, которые оформлены как сотрудники, и 15 сотрудников младшего персонала. «Никаких массовых увольнений нет», — отметил Проценко.

Главврач подтвердил, что некоторым сотрудникам действительно не выплачивали надбавки за работу с пациентами, больными коронавирусом. «Речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. Они не являлись сотрудниками ГКБ № 40, а работали на аутсорсинге», — сказал Проценко. По его словам, финансовые обязательства перед частной компанией больница выполнила.

Ранее об отсутствии выплат изданию «Открытые медиа» рассказала бывшая медсестра больницы в Коммунарке на условиях анонимности. Она заявила, что работала там с 9 марта до 21 апреля, а за все время работы получила 41 тыс. руб. (15 смен на полторы ставки). По ее словам, за полтора месяца из медучреждения уволились несколько десятков медсестер и других сотрудников.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Собеседница издания также заявила, что младшему медперсоналу, который устраивался в больницу через компанию-посредника, выдали «грязные, использованные противочумные костюмы». Проценко на это ответил, что независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании, для всех в достаточном количестве есть средства индивидуальной защиты, которые надо надевать перед входом в палатный корпус и складывать в тару для последующей утилизации при выходе в чистую зону.

Источник «Открытых медиа» сообщила, что по факту в больнице нет места для отдыха тех, кто работает по несколько суток подряд, а младшему персоналу даже негде поесть. На это главврач заявил, что у всех сотрудников есть доступ к общему фуд-корту в чистой зоне корпуса больницы, где любой сотрудник может принять пищу.

Проценко отметил, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций. «Со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании, и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована», — заверил он.

Утром 27 апреля Проценко сообщил, что в настоящий момент в больнице находятся 644 человека, у 99% из них — пневмония. С подтвержденным диагнозом COVID-19 — 406 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
Теги: Коммунарка, коронавирус
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