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В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 пациентов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

За минувшие сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступило 78 новых пациентов, сообщил на своей странице в Facebook главврач Денис Проценко.

Всего на лечении в медицинском учреждении находится 644 человека, у 99% из них — пневмония. С подтвержденным диагнозом COVID-19 — 406 человек.

Кислородную поддержку в больнице оказывают 25% пациентов (160 человек), к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 30 человек, в том числе 6 пациентов в возрасте от 41 года до 60 лет и 24 человека — старше 65 лет.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составляет 80 849 человек, за прошлые сутки оно выросло на рекордные 6361. Всего в стране от COVID-19 умерли более 750 пациентов с коронавирусом.

Эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» провели исследовали, в каких регионах жители больше всего опасаются COVID-19. Согласно исследованию, наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшую обеспокоенность авторы исследования зафиксировали у жителей Санкт-Петербурга.

Согласно опросу ВЦИОМ, 50% жителей городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) считают низким риск заражения COVID-19. В целом уровень тревожности россиян по поводу коронавируса и его последствий можно считать умеренным, сообщается в исследовании.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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