В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 пациентов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

За минувшие сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступило 78 новых пациентов, сообщил на своей странице в Facebook главврач Денис Проценко.

Всего на лечении в медицинском учреждении находится 644 человека, у 99% из них — пневмония. С подтвержденным диагнозом COVID-19 — 406 человек.

Кислородную поддержку в больнице оказывают 25% пациентов (160 человек), к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 30 человек, в том числе 6 пациентов в возрасте от 41 года до 60 лет и 24 человека — старше 65 лет.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составляет 80 849 человек, за прошлые сутки оно выросло на рекордные 6361. Всего в стране от COVID-19 умерли более 750 пациентов с коронавирусом.