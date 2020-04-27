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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

Наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшую обеспокоенность авторы исследования зафиксировали у жителей Санкт-Петербурга
Москва
Москва (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).

Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и ее последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха. Наибольшая доля россиян (24,5%) оценила степень своей обеспокоенности на пять баллов. Совокупная доля оценивших свой страх выше среднего уровня (от шести до десяти балов) составила 40,6%.

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Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).

Список регионов, жители которых проявляют максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом, выглядит следующим образом:

  • Забайкальский край (33,3%);
  • Псковская область (19,6%);
  • Оренбургская область (14,9%);
  • Нижегородская область (14,8%);
  • Волгоградская область (13,3%);
  • Бурятия (11,5%);
  • Москва (10,8%);
  • Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%);
  • Новосибирская область (9,8%);
  • Тюменская область (9,4%).

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

При этом выяснилось, что есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов была зафиксирована в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%). Также в список самых «бесстрашных» регионов попали:

  • Приморский край (23,5%);
  • Иркутская область (22,7%);
  • Новосибирская область (21,6%);
  • Ростовская область (21,6%);
  • Ставропольский край (21,5%);
  • Кабардино-Балкария (20%);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (20%);
  • Омская область (20%);
  • Хабаровский край (20%).

«Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (пять баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха», — говорится в исследовании.

Как отмечают эксперты, 10,4% опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок, еще 8,3% респондентов начали откладывать деньги или (если копили еще до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве 12,5% граждан признались, что закупают продукты впрок, 10% начали откладывать деньги, 7,5% делают внеплановые покупки техники, гаджетов и одежды. В свою очередь 5% москвичей заявили о том, что они покупают валюту (доллары или евро), а 2,5% досрочно выплачивают рублевые кредиты.

В исследовании приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов, из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин.

Авторы: Артем Филипенок, Михаил Юшков
Теги: коронавирус
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