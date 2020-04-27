Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

Наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшую обеспокоенность авторы исследования зафиксировали у жителей Санкт-Петербурга

Москва (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).

Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и ее последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха. Наибольшая доля россиян (24,5%) оценила степень своей обеспокоенности на пять баллов. Совокупная доля оценивших свой страх выше среднего уровня (от шести до десяти балов) составила 40,6%.

Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).

Список регионов, жители которых проявляют максимальную обеспокоенность (десять баллов) ситуацией с коронавирусом, выглядит следующим образом: