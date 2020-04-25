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Мишустин поручил определить находящиеся в зоне риска по COVID-19 регионы

Нижний Новгород
Нижний Новгород (Фото: Zuma / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля определить субъекты России, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

О результатах Роспотребнадзор должен сообщить Министерству здравоохранения и выбранным регионам страны. Мишустин поручил Минздраву до 29 апреля сообщить субъектам, определенным Роспотребнадзором, требования по увеличению количества коек в больницах для лечения зараженных коронавирусом.

В свою очередь власти этих регионов должны обеспечить развертывание дополнительных коек до 15 мая.

Мишустин не признал удовлетворительной подготовку регионов к COVID-19
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Накануне заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице до конца недели планируют увеличить количество коек в медучреждениях для пациентов с коронавирусом до 22 тыс.

Москва лидирует среди других регионов России по числу случаев заражения инфекцией. В столице выявили свыше 39 тыс. заболевших, 366 человек умерли. В России число зараженных коронавирусом превысило 78 тыс., скончался 681 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, Михаил Мишустин, коронавирус, Роспотребнадзор
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