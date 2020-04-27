Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля

Число зараженных в России превысило 80 тыс., 40% россиян оценивают риск заразиться коронавирусом как низкий, Италия и Великобритания готовятся к смягчению карантина — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составляет 80 849 человек, за прошлые сутки оно выросло на рекордные 6361. Всего в стране от COVID-19 умерли более 750 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве скончался еще 31 человек с диагностированным коронавирусом. Таким образом, всего в городе с начала эпидемии умерли 435 человек.

Министерство обороны сообщило, что в российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Несмотря на эпидемию, весенний призыв решено было не отменять: комиссии начнут работать с 6 мая, новобранцев будут отправлять в части с 20 мая.

В Краснодарском крае умер врач, занимавшийся лечением больных с COVID-19. Врач-рентгенолог Алексей Васильченко проработал в медицине с 1994 года. Причины его смерти местный Минздрав не сообщил.

Россияне могут услышать новое обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в любом случае выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным, но эти этапы еще предстоит разработать. Ранее источники РБК сообщали, что самоизоляцию могут продлить на майские праздники.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

40% россиян заявили, что считают риск заражения COVID-19 скорее низким, следует из опроса ВЦИОМа. Только пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%. Еще один опрос, проведенный специалистами страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», показал, что в наименьшей степени эпидемия вызывает озабоченность у жителей Санкт-Петербурга. Треть респондентов там заявили, что их не волнует распространение заболевания.



Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 26 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,804 млн человек, 193,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,97 млн человек, более 206,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (965 тыс.). Испания находится на втором месте (226 тыс.), Италия — на третьем (197 тыс.), Франция — на четвертом (162 тыс.), Германия — на пятом (157 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.

Власти Италии объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе страны во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, будут открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Вслед за Италией возможность смягчения карантинных мер рассматривает Великобритания.

Для финансирования мер по борьбе с распространением коронавируса Белоруссия рассчитывает получить поддержку международных финансовых институтов, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, стране таким образом необходимо привлечь до $2,5 млрд.

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он может уволить главу Минздрава Алекса Азара из-за допущенных ошибок в борьбе с эпидемией. Накануне о возможном увольнении Азара написали Politico и The Wall Street Journal (WSJ). WSJ передала, что Трамп недоволен работой министра, который в начале распространения инфекции говорил, что она не представляет большой опасности для страны.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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