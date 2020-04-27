Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Власти предложили отсрочить нормы «закона Яровой» для операторов связи Бизнес, 09:56 Песков пообещал, что в июне «станет полегче» Общество, 09:44 СК открыл дело после отравления людей на полигоне в Новосибирской области Общество, 09:41 СМИ узнали об отказе «Барселоны» заставить игроков возобновить сезон Спорт, 09:40 Ревизия договоров: как оптимизировать расходы Pro, 09:27 Министр на примере дочери сообщил о неготовности школ к онлайн-обучению Общество, 09:12 Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины из-за COVID-19 Общество, 09:08 Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне Политика, 08:56 В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 пациентов Общество, 08:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля Общество, 08:51 СМИ сообщили о планах АПЛ разрешить пять замен за матч Спорт, 08:47 Онлайн-лагеря и редиска вместо роз: как бизнесмены спасают свое дело Pro, 08:41 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:31 Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Общество, 08:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля

Число зараженных в России превысило 80 тыс., 40% россиян оценивают риск заразиться коронавирусом как низкий, Италия и Великобритания готовятся к смягчению карантина — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составляет 80 849 человек, за прошлые сутки оно выросло на рекордные 6361. Всего в стране от COVID-19 умерли более 750 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве скончался еще 31 человек с  диагностированным коронавирусом. Таким образом, всего в городе с начала эпидемии умерли 435 человек.
  • Министерство обороны сообщило, что в российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Несмотря на эпидемию, весенний призыв решено было не отменять: комиссии начнут работать с 6 мая, новобранцев будут отправлять в части с 20 мая.
  • В Краснодарском крае умер врач, занимавшийся лечением больных с COVID-19. Врач-рентгенолог Алексей Васильченко проработал в медицине с 1994 года. Причины его смерти местный Минздрав не сообщил.
  • Россияне могут услышать новое обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в любом случае выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным, но эти этапы еще предстоит разработать. Ранее источники РБК сообщали, что самоизоляцию могут продлить на майские праздники.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • 40% россиян заявили, что считают риск заражения COVID-19 скорее низким, следует из опроса ВЦИОМа. Только пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%. Еще один опрос, проведенный специалистами страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», показал, что в наименьшей степени эпидемия вызывает озабоченность у жителей Санкт-Петербурга. Треть респондентов там заявили, что их не волнует распространение заболевания.
     

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 26 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,804 млн человек, 193,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,97 млн человек, более 206,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (965 тыс.). Испания находится на втором месте (226 тыс.), Италия — на третьем (197 тыс.), Франция — на четвертом (162 тыс.), Германия — на пятом (157 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.

  • Власти Италии объявили о снятии части ограничений с 4 мая и переходе страны во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, будут открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Вслед за Италией возможность смягчения карантинных мер рассматривает Великобритания.

  • Для финансирования мер по борьбе с распространением коронавируса Белоруссия рассчитывает получить поддержку международных финансовых институтов, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, стране таким образом необходимо привлечь до $2,5 млрд.

  • В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он может уволить главу Минздрава Алекса Азара из-за допущенных ошибок в борьбе с эпидемией. Накануне о возможном увольнении Азара написали Politico и The Wall Street Journal (WSJ). WSJ передала, что Трамп недоволен работой министра, который в начале распространения инфекции говорил, что она не представляет большой опасности для страны.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
 

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter