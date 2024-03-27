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«Ведомости» узнали об идее МВД вернуть лицензирование книжных издательств

«Ведомости»: МВД выступило с идеей вернуть лицензирование книжных издательств
Лицензирование издательств существовало в России до 2001 года, тогда этим занималось Министерство печати (сейчас его функции перешли к Минцифры). В отрасли выступили против инициативы МВД, пишут «Ведомости»
Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС
Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС

МВД предложило вернуть в России механизм лицензирования книжных издательств, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в одном из них и в Российском книжном союзе (РКС), а также на лицо, знакомое с обсуждением инициативы.

После обращения МВД вопрос поднимался в Минцифры. В частности, оно предложило РКС сформулировать позицию отрасли на этот счет. Большинство участников рынка выступают против инициативы, говорят собеседники «Ведомостей». Тема поднималась и в Госдуме. По данным издания, механизм лицензирования и орган, который будет его осуществлять, не обсуждались.

До 2001 года книжные издательства в России должны были получать лицензии согласно «Временному положению об издательской деятельности в РСФСР» (документ признали утратившим силу в 2022-м). Их выдавало на пять лет Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (позднее его функции перешли к Роспечати, которую упразднили в 2020-м, а сейчас вопросами такого рода занимается Минцифры).

«Ведомости» не получили комментариев МВД, Минцифры и РКС, а также крупнейших издательств России по поводу лицензирования.

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Фото:Jens Buettner / dpa / ТАСС

В последнее время издательства столкнулись с трудностями из-за введения в России запрета на «пропаганду ЛГБТ» (Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России) для всех возрастов с декабря 2022 года. Например, издательство «Эксмо» в конце 2023-го оштрафовали на 900 тыс. руб. по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений).

Сложности в работе издательств связаны также с признанием некоторых авторов иноагентами или внесением их в список террористов и экстремистов. Например, в декабре 2023-го об обысках сообщило издательство «Захаров», выпускавшее книги Бориса Акунина (на тот момент попал в реестр террористов и экстремистов, в январе Минюст признал его иноагентом).

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