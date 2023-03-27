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Кравцов назвал суверенитет ключевой идеей нового учебника обществознания

Министр просвещения: ценность суверенитета — ключевая идея нового учебника обществознания
В новом учебнике обществознания будет отражена идея о «ценности суверенитета» России и ее роли в построении «справедливого миропорядка». Скоро появится и новый учебник по истории — с темой спецоперации на Украине
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В России ведется разработка нового учебника по обществознанию, в него заложат идею о ценности государственного суверенитета страны, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.

«Сейчас в соответствии с поручением президента ведется подготовка нового единого учебника по обществознанию. Его ключевая идея — понимание безусловной ценности государственного суверенитета России», — сказал министр.

Кроме того, в учебнике будет говориться о роли России «в формировании справедливого миропорядка», основанного на многополярности, отметил Кравцов.

В сентябре прошлого года в России приняли поправки к закону «Об образовании», согласно которым в стране будут введены единые образовательные программы в школах вместо примерных и поменяется порядок разработки учебников. В этой части Минпросвещения получило полномочия осуществлять госзаказ на разработку учебников и утверждать их авторский коллектив.

В декабре прошлого года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член совета и преподаватель Высшей школы экономики Леонид Поляков заявил о необходимости обновить учебники по истории и обществознанию. Президент Владимир Путин в ответ на это дал поручение соответствующим ведомствам предпринять необходимые шаги для реализации этого предложения.

Разработка нового учебника по истории тоже идет. Кравцов допускал, что он будет готов уже в марте, и выражал надежду, что в школах новое пособие будут использовать со следующего учебного года. Министр уточнял, что в книге будут «подробно изложены» причины, цели и задачи спецоперации на Украине.

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учебник Сергей Кравцов Минпросвещения
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