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Суд отказался заочно арестовать Верзилова

Басманный суд отказался заочно арестовать Верзилова по делу о втором гражданстве
Статья небольшой тяжести, по которой СК требовал арестовать Верзилова, предусматривает пребывание обвиняемого под стражей лишь в исключительных случаях
Петр Верзилов (признан в России иноагентом)
Петр Верзилов (признан в России иноагентом) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Басманный суд отказался арестовать участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» (внесена в реестр иноагентов) Петра Верзилова (также в реестре иноагентов), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ранее следователь в суде сообщил, что Верзилов объявлен в международный розыск. «Согласно информации, имеющейся у СК, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», — цитирует его ТАСС.

В 2021 году Верзилова объявило в федеральный розыск МВД по делу о сокрытии гражданства Канады. Канадский паспорт тот получил в 2005-м, по достижении 18 лет, так как его отец жил в Канаде, а у Верзилова, который учился там в школе, было оформлено ПМЖ. Наказание по статье о неуведомлении о втором гражданстве не предусматривает лишения свободы, только штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов. По правонарушениям небольшой тяжести, как в этом случае, под стражу обвиняемых заключают лишь в исключительных случаях. СК обосновывал необходимость заочного ареста Верзилова тем, что это позволило бы инициировать его экстрадицию.

В прошлом ноябре Верзилов стал также фигурантом дела о «распространении фейков» об армии России (ст. 207.3 УК, предусматривает до 15 лет лишения свободы). Его адвокат Леонид Соловьев сообщал РБК, что об уголовном деле они с клиентом узнали из телеграм-каналов.

Сейчас Верзилов находится за границей. В мае он сопровождал жен бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) на коллективной аудиенции у папы римского в Ватикане, на которой те просили главу католической церкви поспособствовать выходу военных с территории «Азовстали» в Мариуполе.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Юлия Волкова Юлия Волкова
«Медиазона» Pussy Riot международный розыск
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