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Экс-жену бизнесмена Шамалова объявили в розыск по уголовной статье

Бывшую жену предпринимателя Кирилла Шамалова объявили в розыск по статье УК
Запись о розыске Жанны Шамаловой появилась в базе МВД. «МК» сообщает, что ее подозревают в клевете, Шамалова заявляет, что не могла кого-либо оклеветать

Бывшую жену предпринимателя Кирилла Шамалова Жанну объявили в розыск, свидетельствует запись в базе розыска на сайте МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе без указания конкретной статьи Уголовного кодекса.

По данным «МК», Жанну Шамалову разыскивают по подозрению в клевете. Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года, а в розыск Шамалова была объявлена в феврале 2023 года. Инициатором является УВД по ЦАО, отмечает издание.

Шамалова и ее адвокат Виктория Крылова заявили «МК», что не располагают информацией относительно объявления бывшей супруги бизнесмена в розыск. При этом Шамалова заявляет, что не считает, что могла кого-либо оклеветать. «Никаких звонков, сообщений, уведомлений, повесток или писем нам не поступало. По месту регистрации Жанны почтовый ящик проверяется регулярно. Соответственно, в каких-либо следственных действиях мы участия не принимали», — сказала адвокат.

РБК обратился с запросом к адвокату Шамаловой.

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Кирилл Шамалов — сын давнего знакомого президента Владимира Путина, акционера банка «Россия» Николая Шамалова. После окончания СПбГУ он работал в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства. В 2008 году пришел на работу в «Сибур» и стал акционером компании с долей около 4%. В 2014 году Шамалов купил у Геннадия Тимченко еще 17% «Сибура» на кредит Газпромбанка. После этого он вошел в совет директоров компании. Но в мае 2017 года бизнесмен продал этот пакет крупнейшему акционеру «Сибура» Леониду Михельсону, сохранив долю в 3,9%. После объединения «Сибура» с татарской группой ТАИФ его пакет в объединенной компании составил 3,3%. В конце декабря 2021 года Шамалов покинул совет директоров «Сибура».

В прошлом Шамалов был женат на Катерине Тихоновой, утверждали источники агентства Reuters. Официального подтверждения эта информация не получала. О расставании Шамалова с Тихоновой 25 января 2018 года сообщил Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Кирилл Шамалов жена розыск МВД клевета
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