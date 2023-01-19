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В России объявили в розыск владельца и гендиректора «Лукоморья»

Владельца и гендиректора компании «Лукоморье» заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Владельца и гендиректора компании «Лукоморье» Сергея и Дмитрия Лукашевских объявили в международный розыск за неуплату налогов. СК обратился в суд с просьбой санкционировать их арест из-за уклонения от уплаты налогов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Следствие обратилось в суд с просьбой санкционировать заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов «Лукоморье» Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

В суде агентству сообщили, что им предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Оба объявлены в международный розыск. Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского суд рассмотрит 20 января, Дмитрия — 23 января.

РБК направил запрос в компанию «Лукоморье».

На сайте торгово-производственной компании «Лукоморье» говорится, что она была основана в 1999 году, а торговая марка «Лукоморье» существует с 2005 года.

Компания владеет рыбоперерабатывающим предприятием полного цикла в Зеленограде и производит продукцию под торговыми марками «Красная цена» (поставляется в магазины сети «Пятерочка»), «Фиш хаус», «Верная цена», «Цена и качество», «Петровская бухта», следует из данных на ее сайте. В ассортименте предприятия — икра, рыбные пресервы, соленая и копченая рыба, а также охлажденная рыба.

Согласно данным базы СПАРК, выручка компании за 2021 год составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 38 млн руб., в 2020 году — 2,6 млрд и 73 млн руб. соответственно.

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розыск рыбные консервы
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