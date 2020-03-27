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Минздрав предупредил о росте числа смертей при родах из-за коронавируса

По данным Минздрава, роды и аборт в разгар заболевания сопряжены «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Заражение COVID-19 повышает риски для женщин при родах и проведении аборта, отмечается в опубликованных Минздравом Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В документе указано, что роды и аборт в разгар заболевания сопряжены «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений». К осложнениям Минздрав относит:

  • интранатальную гибель плода;
  • развитие дыхательной недостаточности;
  • возникновение акушерских кровотечений;
  • послеродовые гнойно-септические осложнения.

В рекомендациях отмечается, что при невозможности устранить гипоксию с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), прогрессировании дыхательной недостаточности или альвеолярного отека легких необходимо экстренное проведение кесарева сечения.

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В Минздраве отметили, что прогноз для матери и ребенка зависит от того, в каком триместре беременности произошло заражение COVID-19, тяжести течения болезни, наличия осложнений и своевременности начала противовирусной терапии, а также других факторов — курит ли женщина, нет ли у нее ожирения или заболеваний органов дыхательной системы, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции и т.д.

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В России за последние сутки выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19, из них 157 — в Москве. Один человек умер. Общее количество случаев заражения в 58 регионах России превысило 1 тыс., в Москве заболели 703 человека, из которых 18 полностью излечились.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Минздрав, коронавирус, роды
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