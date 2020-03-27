Минздрав предупредил о росте числа смертей при родах из-за коронавируса

По данным Минздрава, роды и аборт в разгар заболевания сопряжены «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Заражение COVID-19 повышает риски для женщин при родах и проведении аборта, отмечается в опубликованных Минздравом Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В документе указано, что роды и аборт в разгар заболевания сопряжены «с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений». К осложнениям Минздрав относит:

интранатальную гибель плода;

развитие дыхательной недостаточности;

возникновение акушерских кровотечений;

послеродовые гнойно-септические осложнения.

В рекомендациях отмечается, что при невозможности устранить гипоксию с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), прогрессировании дыхательной недостаточности или альвеолярного отека легких необходимо экстренное проведение кесарева сечения.