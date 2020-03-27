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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали предпочтения родителей для занятий детей на карантине

В Москве родители чаще всего рекомендуют онлайн-курсы, в то время как первое место в регионах заняли книги
Фото: Elmar Kremser / SvenSimon / ТАСС

Компания Brand Analytics проанализировала рекомендации в соцмедиа родителей, которые оказались на карантине с детьми, и выяснила, чем можно занять последних в условиях изоляции. Это исследование есть у РБК.

Аналитики разделили родителей на две группы — жителей Москвы и остальных регионов. «Интересно, что мнение родителей-москвичей с родителями из регионов по некоторым позициям совпадает, но не по всем», — говорится в исследовании.

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В родительских рекомендациях, как выяснили аналитики, лидируют разные инструменты саморазвития, от онлайн-курсов до книг. В Москве онлайн-курсы рекомендуются в 43% сообщений в соцмедиа, в то время как в регионах — всего в 24%. Соответственно, это первое место в топ-советах по Москве и второе — в регионах.

Первое место в российских субъектах заняли книги (33%), а в Москве этот элемент досуга оказался на втором месте (25%). На третьей позиции в столице оказалась рекомендация родителей дать своим детям отдых (13%). В регионах третью строчку по популярности заняла уборка дома (23%).

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При этом в Brand Analytics напомнили, что во многих учебных заведениях подходят к концу весенние каникулы (у тех, кто учится по четвертям, а не по модулям). Участники модульной программы сейчас учатся в онлайне. Учитывая, что президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, пока остается непонятным, будут ли работать школьные учителя и насколько большим будет в итоге отставание у детей по программе. «Это волнует в первую очередь родителей старшеклассников. Если учителя тоже будут отдыхать, то можно прогнозировать краткосрочный рост спроса на онлайн-подготовку к ЕГЭ», — считают эксперты.

Для исследования было проанализировано 1,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа, опубликованных с 1 по 25 марта. Среди них — социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, «Мой мир», «МирТесен», а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров и комментарии к новостным статьям. При этом более 68 тыс. сообщений касалось занятий с детьми во время карантина.

Среди родителей, обсуждающих занятия с детьми в соцмедиа в Москве, оказались 30% мужчин и 70% женщин. В регионах же распределение другое: 18% мужчин и 82% женщин.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Иван Макаров, Михаил Юшков
Теги: карантин, коронавирус, новости РБК
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