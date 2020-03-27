Эксперты назвали предпочтения родителей для занятий детей на карантине

В Москве родители чаще всего рекомендуют онлайн-курсы, в то время как первое место в регионах заняли книги

Фото: Elmar Kremser / SvenSimon / ТАСС

Компания Brand Analytics проанализировала рекомендации в соцмедиа родителей, которые оказались на карантине с детьми, и выяснила, чем можно занять последних в условиях изоляции. Это исследование есть у РБК.

Аналитики разделили родителей на две группы — жителей Москвы и остальных регионов. «Интересно, что мнение родителей-москвичей с родителями из регионов по некоторым позициям совпадает, но не по всем», — говорится в исследовании.

В родительских рекомендациях, как выяснили аналитики, лидируют разные инструменты саморазвития, от онлайн-курсов до книг. В Москве онлайн-курсы рекомендуются в 43% сообщений в соцмедиа, в то время как в регионах — всего в 24%. Соответственно, это первое место в топ-советах по Москве и второе — в регионах.

Первое место в российских субъектах заняли книги (33%), а в Москве этот элемент досуга оказался на втором месте (25%). На третьей позиции в столице оказалась рекомендация родителей дать своим детям отдых (13%). В регионах третью строчку по популярности заняла уборка дома (23%).