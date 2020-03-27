В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил скорректировать сроки проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) и приемных компаний в российских вузах из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет «РИА Новости»
Депутат заявил, что российская система образования оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное обучение.
«Многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам», — приводит Чернышов слова директора Института прогрессивного образования Анны Маркс.
По данным депутата, формат дистанционного обучения не устраивает школьников. 36% учащихся из разных регионов нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня знаний. Без переноса ЕГЭ это может снизить баллы и ударить по успеваемости.