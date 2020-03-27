В Госдуме предложили перенести сроки ЕГЭ из-за коронавируса

РБК обратился за комментарием в Минобразования.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

18 марта в Рособрнадзоре сообщали, что перенос основного этапа школьных госэкзаменов не планирует, так как существует большой запас времени. И.о. главы Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что времени на подготовку к ЕГЭ до июня хватит.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала перенос досрочной сдачи экзаменов в связи с распространением коронавируса. По словам Голиковой, перенос не отразится на поступающих в вузы выпускниках.