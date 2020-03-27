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Аналитики зафиксировали ранний старт дачного сезона на фоне коронавируса

По данным Ozon, продажи товаров для загородного отдыха и строительных материалов показали существенный рост. 25% от всех покупателей впервые оформили заказ через интернет-магазин
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В этом году дачный сезон стартовал раньше обычного, этому поспособствовали теплая зима и меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Продажи товаров для дачи по сравнению с показателями прошлого года выросли на 143%. Об этом свидетельствуют данные исследования e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, которая проанализировала 2,5 млн заказов и 5 млн поисковых запросов в феврале и марте.

По оценкам экспертов рынка недвижимости, на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний спрос на аренду дач в Московской области и на юге страны в марте уже вырос на 15 и 18% соответственно. «С 10 февраля по 20 марта пользователи Ozon оформили на 143% больше заказов в категории «Дом и сад», чем в прошлом году», — говорится в исследовании. При этом 25% покупателей впервые сделали заказ на Ozon.

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В связи с тем, что у россиян пока не будет возможности отправиться на отдых по большинству зарубежных направлений, пользователи решили обустроить зоны отдыха на даче. Так, продажи газона на Ozon выросли на 200% год к году, а садовой мебели увеличились на 222%. Самые высокие темпы роста в текущем месяце показали шезлонги и большие каркасные бассейны — в 10 и 12 раз год к году соответственно. Продажи мангалов выросли на 124%, гриля и барбекю — на 150%, а приборов для готовки — на 110% год к году.

Как отмечают эксперты, многие в этом сезоне планируют проводить ремонтные работы. Наибольший рост в сегменте строительных материалов показали продажи красок для наружных работ — они выросли на 372%. Также пользователи активно скупают двери (их продажи увеличились на 185%. Также дачники намерены обновить сантехнику — часто покупаются краны, смесители и лейки для душа.

«Не забывают пользователи и про детей — в этом году на 40% чаще покупают декоративный газон для спортивных полей, детских и игровых площадок», — говорится в исследовании. За последние семь дней продажи уличных спортивных комплексов и детских городков выросли на 250%.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Кирилл Сироткин, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Ozon, дачный сезон, новости РБК
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