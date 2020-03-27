Аналитики зафиксировали ранний старт дачного сезона на фоне коронавируса

По данным Ozon, продажи товаров для загородного отдыха и строительных материалов показали существенный рост. 25% от всех покупателей впервые оформили заказ через интернет-магазин

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В этом году дачный сезон стартовал раньше обычного, этому поспособствовали теплая зима и меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Продажи товаров для дачи по сравнению с показателями прошлого года выросли на 143%. Об этом свидетельствуют данные исследования e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, которая проанализировала 2,5 млн заказов и 5 млн поисковых запросов в феврале и марте.

По оценкам экспертов рынка недвижимости, на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний спрос на аренду дач в Московской области и на юге страны в марте уже вырос на 15 и 18% соответственно. «С 10 февраля по 20 марта пользователи Ozon оформили на 143% больше заказов в категории «Дом и сад», чем в прошлом году», — говорится в исследовании. При этом 25% покупателей впервые сделали заказ на Ozon.

В связи с тем, что у россиян пока не будет возможности отправиться на отдых по большинству зарубежных направлений, пользователи решили обустроить зоны отдыха на даче. Так, продажи газона на Ozon выросли на 200% год к году, а садовой мебели увеличились на 222%. Самые высокие темпы роста в текущем месяце показали шезлонги и большие каркасные бассейны — в 10 и 12 раз год к году соответственно. Продажи мангалов выросли на 124%, гриля и барбекю — на 150%, а приборов для готовки — на 110% год к году.