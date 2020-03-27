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СМИ узнали о рекомендации не задерживать мелких нарушителей из-за вируса

Из-за вируса силовикам разрешили не задерживать граждан за мелкие правонарушения. Сотрудникам органов правопорядка могут изменить график так, чтобы в случае их заражения это не влияло на работу ведомств, передает «Коммерсантъ»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

МВД и ФСБ рассматривают введение дополнительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса среди сотрудников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, на одном из последний совещаний в МВД сотрудникам рекомендовали в случае незначительных правонарушений не задерживать граждан, если те не представляют реальной угрозы обществу, а ограничиться лишь профилактическими беседами.

По данным издания, на фоне эпидемии ведомства уже закупают медицинские маски, респираторы и дополнительные средства дезинфекции. Столичный главк полиции, в частности, заказал 15 тыс. одноразовых масок и ожидает поставки более надежных средств защиты. Их в первую очередь раздадут тем сотрудникам, кто совместно с представителями Роспотребнадзора проверяет соблюдение карантина и режима самоизоляции гражданами и работает с иностранцами.

Кроме того, у силовиков начали проверять температуру. В обязательном порядке ее измеряют у сотрудников при входе в здание МВД на Житной улице, а также в столичном главке МВД на Петровке и его подразделениях, сообщает газета. В самих зданиях при этом медики ежедневно обходят все служебные кабинеты, а санчасти в подразделениях работают круглосуточно.

Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса
Общество

Кроме того, сотрудникам планируют изменить график так, чтобы без ущерба для работы ведомств можно было заменить заразившихся. Этот вопрос обсуждается в ФСБ и Росгвардии, при этом «резервирование» должно распространиться на транспорт, спецтехнику и, в частности, на кабинеты, работа которых не должна прерываться во время обеззараживания.

В МВД от комментариев изданию отказались, не подтвердив информацию, есть ли среди сотрудников заразившиеся и введен ли для них карантин. РБК направил запросы в МВД и ФСБ России.

На фоне распространения коронавируса ФСБ, Генпрокуратура, ФСО, СКР, МВД и МЧС в середине марта официально уведомили сотрудников о «необходимости воздержаться» от выездов из России из-за коронавируса, сообщили РБК несколько источников в этих структурах.

С 27 марта МВД также ввело дополнительные меры в рамках борьбы с эпидемией. Чтобы обезопасить сотрудников от возможного заражения коронавирусом, министерство и его подразделения с 27 марта приостановят личный прием граждан.

По последней информации оперативного штаба, в России за прошедшие сутки стало известно о 182 новых случаях заражения COVID-2019. Общее число инфицированных в стране достигло 840 человек, из них большинство в Москве — 546. Следом за столицей по числу зараженных идут Подмосковье (41) и Санкт-Петербург (26).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: МВД, ФСБ, коронавирус
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