СМИ узнали о рекомендации не задерживать мелких нарушителей из-за вируса

Из-за вируса силовикам разрешили не задерживать граждан за мелкие правонарушения. Сотрудникам органов правопорядка могут изменить график так, чтобы в случае их заражения это не влияло на работу ведомств, передает «Коммерсантъ»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

МВД и ФСБ рассматривают введение дополнительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса среди сотрудников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, на одном из последний совещаний в МВД сотрудникам рекомендовали в случае незначительных правонарушений не задерживать граждан, если те не представляют реальной угрозы обществу, а ограничиться лишь профилактическими беседами.

По данным издания, на фоне эпидемии ведомства уже закупают медицинские маски, респираторы и дополнительные средства дезинфекции. Столичный главк полиции, в частности, заказал 15 тыс. одноразовых масок и ожидает поставки более надежных средств защиты. Их в первую очередь раздадут тем сотрудникам, кто совместно с представителями Роспотребнадзора проверяет соблюдение карантина и режима самоизоляции гражданами и работает с иностранцами.

Кроме того, у силовиков начали проверять температуру. В обязательном порядке ее измеряют у сотрудников при входе в здание МВД на Житной улице, а также в столичном главке МВД на Петровке и его подразделениях, сообщает газета. В самих зданиях при этом медики ежедневно обходят все служебные кабинеты, а санчасти в подразделениях работают круглосуточно.