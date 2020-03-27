Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек

Коронавирусом заразились более 531 тыс. человек. Из них свыше 85,5 тыс. находятся в США, которые по числу подтвержденных случаев обошли Китай

Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press

От осложнений, вызванных новым коронавирусом, в мире умерли более 24 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения различных стран. Число заразившихся превышает 531,7 тыс.

По состоянию на 5:10 мск известно о 24 053 жертвах заболевания. Больше всего человек скончалось в Италии — 8215. Как сообщает Corriere della Sera, в ней лишь за сутки умерли 712 человек. Очагом эпидемии в стране остаются регионы Ломбардия и Эмилия-Романья.

На втором месте по количеству жертв находится Испания — более 4,3 тыс. человек. Следом за ней идет Китай, в котором умер 3292 человек, причем за последние сутки в стране были зарегистрированы пять смертельных случаев — все из них произошли в провинции Хубэй, из которой в конце прошлого года начал распространяться коронавирус.

В США число заразившихся превысило 85,5 тыс. человек. Таким образом, теперь Соединенные Штаты вышли на первое место по количеству случаев заболевания, обойдя Китай. Президент США Дональд Трамп, однако, не согласился с тем, что страна лидирует по количеству заразившихся. Увеличение числа инфицированный в ней он объяснил массовым тестированием, отметив, что действительное количество заболевших в Китае неизвестно.

В рамках борьбы с коронавирусом в Евросоюзе согласовали рекордную программу помощи экономике в размере €37 млрд. Ранее правительство ФРГ анонсировало предоставление €750 млрд, а Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка заболевания, в то же время смогла выделить на помощь своей экономике менее €30 млрд.