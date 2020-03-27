Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
В Минтруде назвали условия оплаты труда в нерабочую неделю Экономика, 07:05 Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики Экономика, 07:00 Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан Общество, 06:27 Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников Политика, 06:02 Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит Финансы, 05:59 Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек Общество, 05:37 Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина Политика, 05:27 ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы Финансы, 04:59 Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус Общество, 04:56 В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге Общество, 04:32 Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина Общество, 04:13 Бывший игрок «Аякса» вышел из комы спустя почти три года Спорт, 03:35 В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса Политика, 02:59 Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ Общество, 02:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек

Коронавирусом заразились более 531 тыс. человек. Из них свыше 85,5 тыс. находятся в США, которые по числу подтвержденных случаев обошли Китай
Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press

От осложнений, вызванных новым коронавирусом, в мире умерли более 24 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения различных стран. Число заразившихся превышает 531,7 тыс.

По состоянию на 5:10 мск известно о 24 053 жертвах заболевания. Больше всего человек скончалось в Италии — 8215. Как сообщает Corriere della Sera, в ней лишь за сутки умерли 712 человек. Очагом эпидемии в стране остаются регионы Ломбардия и Эмилия-Романья.

На втором месте по количеству жертв находится Испания — более 4,3 тыс. человек. Следом за ней идет Китай, в котором умер 3292 человек, причем за последние сутки в стране были зарегистрированы пять смертельных случаев — все из них произошли в провинции Хубэй, из которой в конце прошлого года начал распространяться коронавирус.

В США число заразившихся превысило 85,5 тыс. человек. Таким образом, теперь Соединенные Штаты вышли на первое место по количеству случаев заболевания, обойдя Китай. Президент США Дональд Трамп, однако, не согласился с тем, что страна лидирует по количеству заразившихся. Увеличение числа инфицированный в ней он объяснил массовым тестированием, отметив, что действительное количество заболевших в Китае неизвестно.

В рамках борьбы с коронавирусом в Евросоюзе согласовали рекордную программу помощи экономике в размере €37 млрд. Ранее правительство ФРГ анонсировало предоставление €750 млрд, а Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка заболевания, в то же время смогла выделить на помощь своей экономике менее €30 млрд.

В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом против 163 днем ранее. Всего в стране известно о 840 заболевших, из которых большинство — 546 человек — находятся в Москве.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: смертность, коронавирус
Материалы по теме
В Испании от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
Общество
La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Политика
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter