Число жертв коронавируса в США превысило 1 тыс. человек

Власти опасаются повторения в стране итальянского сценария. В Нью-Йорке начали строить дополнительные морги

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Жертвами коронавируса в США к 06:30 мск стал 1041 человек. Соответствующие данные опубликовал университет Джона Хопкинса, который собирает данные о заболевших и скончавшихся от новой болезни в разных странах мира.

США находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, однако при этом количество смертельных случаев было меньше, чем в Испании, Франции и Иране.

Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк. На него приходится треть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тыс. человек. Более 100 человек умерли в штате Вашингтон, где еще в феврале заразились жители дома престарелых в Сиэтле.

Власти опасаются, что в ближайшее время ситуация в США ухудшится, сообщает телеканал CNN. Так, в Нью-Йорке уже начали строить дополнительные морги и готовить грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа трупов.