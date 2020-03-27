Фигурант дела о взятке офицерам СКР потребует компенсации в суде Лондона

Британский суд отклонил апелляцию России на решение по делу бизнесмена Дмитрия Смычковского об отказе в экстрадиции. Теперь с фигуранта дела о взятке офицерам СКР за освобождение криминального авторитета снимут все ограничения

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Британский административный суд отклонил апелляцию России на решение по делу бизнесмена Дмитрия Смычковского об отказе в экстрадиции (документ с решением суда имеется в распоряжении РБК). Информацию об отказе в подаче апелляции подтвердила его адвокат Ирина Лиманская.

В России бизнесмена обвиняют в даче взятки в размере $1млн офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Юристы, представлявшие интересы Смычковского в британском суде, готовят иск о компенсации расходов, сообщила РБК адвокат Елена Федулова. Она участвовала в опросе Смычковского в рамках дела своего подзащитного экс-начальника управления СКР по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко. «После того, как британский суд удовлетворит этот иск, расходы будут возмещены, а затем будет подан регрессный иск к Российской Федерации», — сообщила адвокат. По ее словам, сумма запрошенной компенсации составляет около 830 тыс фунтов стерлингов.

В пятницу, 27 марта, Смычковскому вернут его паспорт, который британские власти забирали на период рассмотрения запроса России об экстрадиции, рассказала РБК Федулова. «Процедура принятия решения об экстрадиции началась еще осенью 2017 года, — рассказала собеседник, — все это время Смычковский ежемесячно отмечался в полиции и не мог покидать территорию Великобритании». По словам адвоката, теперь все ограничения сняты.

В декабре прошлого года Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал российским властям в экстрадиции Смычковского, который был задержан в британской столице, но освобожден под залог на время разбирательств. Позднее в декабре Россия заявила о намерениях опротестовать решение британского суда об отказе в экстрадиции бизнесмена, заявляли РБК в пресс-службе Вестминстерского магистратского суда.