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Дело Шакро ,  
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Фигурант дела о взятке офицерам СКР потребует компенсации в суде Лондона

Британский суд отклонил апелляцию России на решение по делу бизнесмена Дмитрия Смычковского об отказе в экстрадиции. Теперь с фигуранта дела о взятке офицерам СКР за освобождение криминального авторитета снимут все ограничения
Фото: Andrew Winning / Reuters

Британский административный суд отклонил апелляцию России на решение по делу бизнесмена Дмитрия Смычковского об отказе в экстрадиции (документ с решением суда имеется в распоряжении РБК). Информацию об отказе в подаче апелляции подтвердила его адвокат Ирина Лиманская. 

В России бизнесмена обвиняют в даче взятки в размере $1млн офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Юристы, представлявшие интересы Смычковского в британском суде, готовят иск о компенсации расходов, сообщила РБК адвокат Елена Федулова.  Она участвовала в опросе Смычковского в рамках дела своего подзащитного экс-начальника управления СКР по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко. «После того, как британский суд удовлетворит этот иск, расходы будут возмещены, а затем будет подан регрессный иск к Российской Федерации», — сообщила адвокат. По ее словам, сумма запрошенной компенсации составляет около 830 тыс фунтов стерлингов.

В пятницу, 27 марта, Смычковскому вернут его паспорт, который британские власти забирали на период рассмотрения запроса России об экстрадиции, рассказала РБК Федулова. «Процедура принятия решения об экстрадиции началась еще осенью 2017 года, — рассказала собеседник, — все это время Смычковский ежемесячно отмечался в полиции и не мог покидать территорию Великобритании». По словам адвоката, теперь все ограничения сняты.

В декабре прошлого года Вестминстерский магистратский суд Лондона отказал российским властям в экстрадиции Смычковского, который был задержан в британской столице, но освобожден под залог на время разбирательств. Позднее в декабре Россия заявила о намерениях опротестовать решение британского суда об отказе в экстрадиции бизнесмена, заявляли РБК в пресс-службе Вестминстерского магистратского суда.

Дело Смычковского

Дмитрий Смычковский был задержан в Лондоне на основании судебного распоряжения, выданного по просьбе России. В ходе слушаний по делу бизнесмена выяснилось, что в России его подозревают в передаче взятки (в виде автомобиля Jeep Wrangler) бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко в обмен на информацию СКР, отметили в суде, однако не пояснили, о какой именно информации идет речь. В материалах дела о взятке от Смычковского, которое слушает сейчас Мосгорсуд, автомобиль не упоминается.

В конце ноября российская Генпрокуратура обратилась в королевскую прокурорскую службу Англии по поводу экстрадиции Дмитрия Смычковского (копия есть у РБК). Цель обращения, подписанного старшим помощником генерального прокурора Николаем Нестеровым, состояла в том, чтобы показать британскому правосудию, что в случае экстрадиции все права Дмитрия Смычковского будут соблюдены.

Как пояснили РБК в лондонском суде, Британия отказала в выдаче Смычковского на основании Акта об экстрадиции 2003 года. Лиманская утверждает, что российская сторона не смогла предоставить в Лондоне доказательств обвинения в даче взятки, так как право собственности на Jeep не перешло от Смычковского к Максименко. Суд предлагал российской стороне предоставить заявление и показания взяткодателя, видеозапись передачи денежных средств от взяткодателя Смычковскому, а от него — должностным лицам Следственного комитета, протокол изъятия денег, рассказала адвокат. «Сторона обвинения не смогла предоставить в суд эти доказательства», — утверждает она.

Британский административный суд встал на сторону Вестминстерского магистерского суда, говорится в решении судьи Робина Ноулса. Он указал, что у российской стороны были все возможности, чтобы изложить свою позицию и представить все доказательства, а Вестминстерский суд принял во внимание актуальные для дела материалы. «Решение [об отказе в экстрадиции] является обоснованным и четким. Учитывая имеющиеся аргументы, это решение корректно. Здесь нет основания для отмены [решения]», — говорится в документе.

Судья согласился с ответчиком в том, что подход представителей России в ходе разбирательств был «некорректным и несправедливым». При этом судья Ноулс допустил, что Россия сможет снова подать прошение об экстрадиции, но для положительного решения должна учесть беспокойства британской стороны по делу Смычковского, в том числе в связи с его возможным содержанием в следственном изоляторе. 

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Пудовкин
Теги: Великобритания, СКР, дело Шакро, Дмитрий Смычковский
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