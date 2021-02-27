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В России пятый день подряд зафиксировали менее 12 тыс. заболевших COVID

Суточный прирост составил 11,5 тыс. инфицированных. Кроме Московского региона и Петербурга больше всего новых заболевших в Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях. Умерли 439 человек
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние 24 часа в России выявили 11 534 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране заболели 4,23 млн человек. Больше всего новых случаев в Москве (1825), Санкт-Петербурге (951) и Подмосковье (558). Кроме того, большой прирост заболевших зафиксировали в следующих регионах:

  • Нижегородская область (395);
  • Воронежская область (296);
  • Ростовская область (281);
  • Самарская область (280);
  • Иркутская область (234).

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Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 439 человек, их общее число, по данным штаба, составляет 85,7 тыс. Это меньше, чем оценки Росстата, который только с апреля по ноябрь прошлого года насчитал более 116 тыс. умерших. Разница объясняется иной методологией подсчета: Росстат включает в свою статистику людей, у которых коронавирус выявили после смерти, а также летальные исходы от других заболеваний на фоне COVID-19.

Выписались из больниц по всей стране 16 тыс. человек, общее количество выздоровевших — почти 3,8 млн.

По данным на 10 февраля, от коронавирусной инфекции привились около 4 млн россиян. При этом к 20 февраля региональные оперативные штабы и минздравы сообщали РБК, что общее количество привитых в стране составляет не менее 3,23 млн человек.

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в течение ближайших двух лет коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием.

По ее словам, у COVID-19 уже сейчас появляются черты сезонной болезни, о чем свидетельствует рост числа инфицированных осенью 2020 года. Несмотря на вакцинацию большей части населения, в будущем не исключены подъемы заболеваемости.

«Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъемы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», — отметила Пшеничная.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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