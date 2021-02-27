В России пятый день подряд зафиксировали менее 12 тыс. заболевших COVID

Суточный прирост составил 11,5 тыс. инфицированных. Кроме Московского региона и Петербурга больше всего новых заболевших в Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях. Умерли 439 человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние 24 часа в России выявили 11 534 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в стране заболели 4,23 млн человек. Больше всего новых случаев в Москве (1825), Санкт-Петербурге (951) и Подмосковье (558). Кроме того, большой прирост заболевших зафиксировали в следующих регионах:

Нижегородская область (395);

Воронежская область (296);

Ростовская область (281);

Самарская область (280);

Иркутская область (234).

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали 439 человек, их общее число, по данным штаба, составляет 85,7 тыс. Это меньше, чем оценки Росстата, который только с апреля по ноябрь прошлого года насчитал более 116 тыс. умерших. Разница объясняется иной методологией подсчета: Росстат включает в свою статистику людей, у которых коронавирус выявили после смерти, а также летальные исходы от других заболеваний на фоне COVID-19.