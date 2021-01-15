Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году увяжут с приемной кампанией в вузах

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Сроки проведения Единого государственного экзамена будут зависеть от сроков проведения приемной кампании в вузах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге правительства, передает ТАСС.

«Все сроки [проведения ЕГЭ] увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранные учебные заведения», — сказал министр.

В конце декабря Кравцов сообщил об отмене досрочного ЕГЭ в 2021 году. Он также рассказал, что ЕГЭ базового уровня по математике в этом году не будет. Те, кто поступает в вузы, для получения аттестата должны будут сдать только ЕГЭ по русскому языку. Выпускники, которые идти в вузы не планируют, будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая, а после него стартует ЕГЭ — ориентировочно с 31 мая по 2 июля.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ несколько раз переносили, в итоге его сдавали в период с 3 по 23 июля. Все выпускники прошедшего года получили аттестаты без сдачи госэкзаменов. А для поступления в вузы необходимо было сдать ЕГЭ.