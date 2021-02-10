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Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время для решения по ЕГЭ

Школьникам дадут дополнительное время для того, чтобы выбрать формат сдачи выпускных испытаний — ЕГЭ или ГВЭ. В этом году сдавать ГВЭ может любой школьник по выбору
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рособрнадзор решил предоставить выпускникам 11-х классов в этом году право выбирать форму итоговой аттестации — ЕГЭ или выпускные экзамены (ГВЭ), — после подачи заявления на сдачу. С решением нужно будет определиться до середины мая, заявил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский, передает ТАСС.

ГВЭ — это упрощенная форма сдачи выпускных экзаменов по сравнению с ЕГЭ. Обычно право на его сдачу предоставляют ученикам с ограниченными возможностями, воспитанникам учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащимся, которые находятся в местах лишения свободы. В этом году власти решили сделать ГВЭ вариантом сдачи выпускных экзаменов по выбору для всех школьников. Его могут сдавать те, кто не будет поступать в вуз после школы.

«В тех проектах нормативных актов, которые мы сейчас разработали и которые в ближайшее время, мы надеемся, будут приняты, мы будем давать возможность именно этой категории участников для прохождения итоговой аттестации: при необходимости, если у них поменялись жизненные обстоятельства, уже без подтверждающих документов изменить форму экзамена — ГВЭ на ЕГЭ или ЕГЭ на ГВЭ», — рассказал Круглинский.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что также ведомство в этом году попросит вузы, которые проводят дополнительные вступительные экзамены слишком рано, синхронизировать их даты со школьными экзаменами, чтобы у всех учеников была возможность подать документы.

Всего в этом году на сдачу ЕГЭ и ГВЭ зарегистрировались 795 тыс. школьников.

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году школьные экзамены неоднократно переносили, в итоге ЕГЭ сдавали с 3 по 23 июля — почти на полтора месяца позже, чем обычно. Во время экзаменов в школах действовали нормы дистанцирования, а у всех сдающих проверяли температуру.

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В этом году по плану основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая и продлится по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

Автор
Георгий Тадтаев
Рособрнадзор ЕГЭ Школьники экзамены
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