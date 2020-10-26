В Минобрнауки назвали недопустимым навязывание вакцинации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прививка против гриппа не является обязательной для преподавателей и студентов российских вузов, ее не могут навязывать принудительно, заявили в пресс-службе Минобрнауки, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, студенты и преподаватели отнесены в группу риска, а потому им рекомендовано сделать прививку от гриппа.

Однако, вакцинация является медицинским вмешательством, а потому регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно этому документу для прививки требуется добровольное согласие, а у пациента есть возможность отказаться.

Право на отказ от вакцинации также закреплено в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», напомнили в ведомстве, отметив, что таким образом лицам, в том числе включенным в группы риска, «не может быть принудительно навязано проведение профилактической прививки».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что студенты нескольких столичных вузов пожаловались, что их принуждают к вакцинации от гриппа. Чаще всего под давление попадают обитатели общежитий. Для агитации прививочной кампании в некоторых образовательных учреждениях придумали конкурсы с призами, а отказавшихся прививаться, например, обещают перевести на дистанционное обучение.