Самарские власти ответили протестовавшим против принудительной вакцинации

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В Самарской области не существует принудительной вакцинации против коронавируса, власти региона пояснили это протестующим, пришедшим в администрацию губернатора. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора области.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщило, что в здании правительства Самарской области задержали около 12 человек, пришедших на прием к губернатору, чтобы обсудить массовую вакцинацию против коронавируса. По данным портала, на одних задержанных протокол составили по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а на других — нарушение «режима повышенной готовности» (ст. 20.6.1 КоАП). Всех задержанных уже отпустили из отдела. Как отмечает «ОВД-Инфо», активисты пришли в администрацию после публикации «Независимой ассоциации врачей», в которой утверждалось, что вакцина «просто закуплена у Билла Гейтса», а в процессе вакцинации авторы материала увидели «признаки геноцида».

Как рассказали РБК в пресс-службе администрации губернатора, собравшиеся пришли выразить протест против принудительной вакцинации от COVID-19 и против действия обязательного масочного режима.

«По первому вопросу им было разъяснено, что при вакцинации каждый гражданин письменно заполняет форму добровольного согласия, никакой принудительной вакцинации не существует», — отметили в пресс-службе.