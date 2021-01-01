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Пандемия коронавируса ,  
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Самарские власти ответили протестовавшим против принудительной вакцинации

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Самарской области не существует принудительной вакцинации против коронавируса, власти региона пояснили это протестующим, пришедшим в администрацию губернатора. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора области.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщило, что в здании правительства Самарской области задержали около 12 человек, пришедших на прием к губернатору, чтобы обсудить массовую вакцинацию против коронавируса. По данным портала, на одних задержанных протокол составили по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а на других — нарушение «режима повышенной готовности» (ст. 20.6.1 КоАП). Всех задержанных уже отпустили из отдела. Как отмечает «ОВД-Инфо», активисты пришли в администрацию после публикации «Независимой ассоциации врачей», в которой утверждалось, что вакцина «просто закуплена у Билла Гейтса», а в процессе вакцинации авторы материала увидели «признаки геноцида».

Как рассказали РБК в пресс-службе администрации губернатора, собравшиеся пришли выразить протест против принудительной вакцинации от COVID-19 и против действия обязательного масочного режима.

«По первому вопросу им было разъяснено, что при вакцинации каждый гражданин письменно заполняет форму добровольного согласия, никакой принудительной вакцинации не существует», — отметили в пресс-службе.

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Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Насчет масочного режима власти сообщили, что решения об ограничительных мерах принимает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В его состав входят 60 человек, в том числе главные врачи крупнейших больниц региона и главный санитарный врач области, а при принятии решений учитываются рекомендации федеральных ведомств.

В администрации губернатора отметили, что власти провели беседу с инициаторами протеста и приняли их заявление. «Документы будут изучены и по сути обращений граждане получат квалифицированный ответ в установленный законом срок», — отметили в администрации губернатора.

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В то же время одна из задержанных, Алина Лушавина, рассказала РБК, что в здании администрации собрались почти 100 активистов. Сначала сотрудники администрации не выходили к ним, а затем пригласили для общения троих человек.

«Но как это могут обсуждать три человека, если люди были из разных организаций? Мы требовали выдать нам зал для общения, но они не пошли на это», — сказала Лушавина.

По ее словам, потом активистам все же пообещали предоставить зал, куда можно было бы пригласить представителей различных организаций на прием к губернатору. Однако на улице правоохранители начали задерживать собравшихся.

В ГУ МВД по Самарской области отказались от комментариев.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что прививки будут делать бесплатно и на добровольной основе.

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