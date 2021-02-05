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Пандемия коронавируса ,  
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Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США

Сейчас в стране уже одобрены две вакцины — от Pfizer и Moderna. Эффективность препарата Johnson & Johnson по результатам испытаний составила в разных регионах от 66 до 72%
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции в США, сообщается на сайте компании.

Заявку рассмотрят в Управлении по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). В компании указали, что вакцина соответствует всем требованиям безопасности. Дозы будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата, отметили в Johnson & Johnson.

Согласно результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, она показала эффективность от 66 до 72%. Всего в испытаниях приняли участие 43,7 тыс.человек, защита от вируса у испытуемых появлялась через две недели после вакцинации.

Препарат Johnson & Johnson может храниться на протяжении двух лет в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

Johnson & Johnson отчиталась об эффективности своей вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Guillermo Legaria / Getty Images

Вакцина Johnson & Johnson может стать третьим препаратом, одобренным для использования в США. Сейчас в стране уже применяются вакцины от Pfizer и Moderna, массовая вакцинация началась в конце декабря прошлого года.

Число американцев, которые получили хотя бы один из двух компонентов прививки от коронавируса, превысило количество заболевших COVID-19 в стране за все время пандемии, сообщил 2 февраля Bloomberg со ссылкой на собственную статистику. По данным агентства, вакцину получили 26,5 млн человек. По статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения коронавируса в США им заразились 26,3 млн человек.

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В мае прошлого года глава Johnson & Johnson Пол Стоффелс говорил, что компания рассчитывает выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Позднее в компании сообщили, что планируют поставить 100 млн доз вакцины в США к июню.

Автор
Анастасия Батманова
США Johnson & Johnson COVID-19
Материалы по теме
Johnson & Johnson отчиталась об эффективности своей вакцины от COVID-19
Общество
Johnson & Johnson заявила о планах выпустить 1 млрд доз вакцины от COVID
Общество
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