Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США

Сейчас в стране уже одобрены две вакцины — от Pfizer и Moderna. Эффективность препарата Johnson & Johnson по результатам испытаний составила в разных регионах от 66 до 72%

Фото: Amir Cohen / Reuters

Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции в США, сообщается на сайте компании.

Заявку рассмотрят в Управлении по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). В компании указали, что вакцина соответствует всем требованиям безопасности. Дозы будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата, отметили в Johnson & Johnson.

Согласно результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, она показала эффективность от 66 до 72%. Всего в испытаниях приняли участие 43,7 тыс.человек, защита от вируса у испытуемых появлялась через две недели после вакцинации.

Препарат Johnson & Johnson может храниться на протяжении двух лет в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.