Число зараженных коронавирусом во Франции удвоилось за сутки
Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во Франции за сутки выросло более, чем в 2 раза и достигло 38 человек. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Накануне французские власти отчитались о 18 выявленных случаях заражения. Столь резкий рост произошел после того, как власти выявили и проверили лиц, с которыми контактировали заболевшие ранее, уточняет Reuters.
По данным властей, из 38 заразившихся, выявленных во Франции, двое скончались, 12 выздоровели, 24 госпитализированы, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.
При этом Веран заверил, что власти готовятся к дальнейшему распространению инфекции, заразившихся коронавирусом готовы принять 138 больниц на территории страны.