Число зараженных коронавирусом во Франции удвоилось за сутки

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом во Франции выросло с 18 до 38 человек, двое из них уже скончались. Власти объяснили скачек обследованием тех, с кем общались заболевшие ранее

Фото: Charles Platiau / Reuters

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во Франции за сутки выросло более, чем в 2 раза и достигло 38 человек. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Накануне французские власти отчитались о 18 выявленных случаях заражения. Столь резкий рост произошел после того, как власти выявили и проверили лиц, с которыми контактировали заболевшие ранее, уточняет Reuters.

По данным властей, из 38 заразившихся, выявленных во Франции, двое скончались, 12 выздоровели, 24 госпитализированы, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.

При этом Веран заверил, что власти готовятся к дальнейшему распространению инфекции, заразившихся коронавирусом готовы принять 138 больниц на территории страны.