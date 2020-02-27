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Число зараженных коронавирусом во Франции удвоилось за сутки

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом во Франции выросло с 18 до 38 человек, двое из них уже скончались. Власти объяснили скачек обследованием тех, с кем общались заболевшие ранее
Фото: Charles Platiau / Reuters

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во Франции за сутки выросло более, чем в 2 раза и достигло 38 человек. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Накануне французские власти отчитались о 18 выявленных случаях заражения. Столь резкий рост произошел после того, как власти выявили и проверили лиц, с которыми контактировали заболевшие ранее, уточняет Reuters.

По данным властей, из 38 заразившихся, выявленных во Франции, двое скончались, 12 выздоровели, 24 госпитализированы, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.

При этом Веран заверил, что власти готовятся к дальнейшему распространению инфекции, заразившихся коронавирусом готовы принять 138 больниц на территории страны.

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Утром 27 февраля во время посещения больницы в Париже, где скончался второй заразившийся коронавирусной инфекцией, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в стране возможно возникновение эпидемии, сообщает Le Point. «Перед нами кризис, эпидемия, которая приближается. Наш долг — противостоять ей» — сказал Макрон во время встречи с персоналом больницы.

В связи со смертью в Париже от коронавируса гражданина Франции российские власти временно прекратили движение поездов по маршруту Москва — Ницца — Москва. Запрет вступит в силу 4 марта.

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По последним данным, количество выявленных инфицированных во всех странах превысило 82,6 тыс. человек, из них в материковом Китае инфекцией заразились более 78 тыс. человек. Количество умерших от коронавируса во всем мире превысило 2800 человек.

Один из самых мощных очагов инфекции в Европе возник в Италии, где число жертв коронавируса за сутки возросло до 17 человек, всего в стране зафиксировано 650 случаев заражения. По словам главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, больше всего заболевших в Ломбардии — 403 человека. В этом регионе число выздоровевших достигло 40 человек, при этом 14 заразившихся скончались. Всего по стране выздоровели 45 человек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Франция, здравоохранение
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