Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

Участие ФСБ в делах об экстремизме все расширяется, утверждается в докладе центра «Сова». Несмотря на смягчение статьи УК о разжигании ненависти, число приговоренных к реальным срокам за высказывания в 2019 году не снизилось

Частичная отмена уголовной ответственности за разжигание ненависти либо вражды (ст. 282 УК) «буквально обрушила статистику приговоров за высказывания», однако число осужденных по другим экстремистским статьям выросло и рост пришелся в основном на составы, подследственные Федеральной службе безопасности. Вдобавок, несмотря на падение числа приговоров, количество осужденных к реальному лишению свободы практически осталось прежним. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе (есть у РБК) информационно-аналитического центра «Сова».

«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина. «Несмотря на частичную декриминализацию ст. 282 УК, тренды антиэкстремистского правоприменения прошедшего года вызывают озабоченность. Количество осужденных за публичные высказывания остается слишком высоким, и при этом размер и порой даже сам факт наказания часто непропорциональны общественной опасности содеянного», — утверждается в докладе. В целом антиэкстремистское правоприменение «становится более непрозрачным, что повышает риск произвола и злоупотреблений», заключает Юдина.

Последствия декриминализации

Центр «Сова» собирает информацию о преследовании за экстремизм по открытым источникам, в том числе по сообщениям СМИ и правоохранительных органов. Согласно собранным данным, в 2019 году количество приговоров за экстремистские высказывания (в том числе за возбуждение ненависти, призывы к экстремистским или террористическим действиям) снизилось вдвое по сравнению с 2018 годом: аналитики «Совы» насчитали 98 таких приговоров в отношении 103 человек, они были вынесены в 47 регионах. Годом ранее «Сова» зафиксировала 206 приговоров в отношении 218 человек в 65 регионах.

По данным Верховного суда, за первую половину 2019 года по статьям, подразумевающим в том числе наказания за высказывания (о призывах к экстремизму и терроризму, неуважении к власти и т.п.) были осуждены 115 человек, у которых эти статьи в обвинении были основными. Это вдвое меньше, чем в первом полугодии 2018 года (230 человек).