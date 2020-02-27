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Вирус из Китая ,  
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Число погибших от коронавируса в Китае достигло почти 3 тыс. человек

По последним данным Минздрава КНР, от новой инфекции скончались 2744 человека, более 78,4 тыс. заразилась
Фото: China Daily / Reuters

Количество погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, на территории материкового Китая достигло 2744 человек, ранее сообщалось о 2770 жертвах. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, при этом 32 495 удалось вылечиться.     

В провинции Хубэй, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, число подтвержденных случаев заболевания превышает 65,5 тыс. (в столице провинции Ухани — 47,8 тыс.). За минувшие сутки в Хубэе зарегистрировали 409 новых случаев заражения, 2288 человек выздоровели, еще 26 новых заболевших скончались (19 — в столице). 

В общей сложности 133 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге (двое умерли), Макао и Тайване — 91, десять и 32 соответственно. С учетом новых случаев заражения число инфицированных в более чем 30 странах по всему миру, по оценке издания SCMP, составляет 82 027 человек, умерли 2800.   

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), признавшая вспышку инфекции международной чрезвычайной ситуацией, сообщила, что ситуация в данный момент «стабилизируется», однако предупредила, что еще слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, достиг ли вирус пика. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: коронавирус, Китай
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