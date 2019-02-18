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Похищение Куинджи ,  
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Третьяковка заключила контракт с Росгвардией для охраны выставки Репина

Третьяковская галерея заключила контракт с Росгвардией на 1 млн руб. для охраны выставки художника Ильи Репина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«В связи с выставкой Репина мы заключили дополнительный контракт. Каких-то расширенных комментариев по этому поводу мы не даем», — сказали в музее.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил РБК, что в рамках контракта планируется введение одного дополнительного круглосуточного поста охраны. ​Раскрывать детали о количестве постов, сотрудников, техническом оснащении поста, вооружении и специальных средствах он не стал «из соображений безопасности».​ Отмечается, что вырученные средства будут перечислены в виде доходов в федеральный бюджет.

Общество
Кража картины Куинджи из Третьяковки. Главное

27 января мужчина украл из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Он снял ее со стены и унес из музея, несмотря на то что в зале были другие посетители. На следующий день подозреваемого задержали в подмосковном поселке Заречье, где также нашли картину. Против задержанного Дениса Чуприкова завели уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

После этого директор галереи Зельфира Трегулова сообщала, что сотрудники Росгвардии проведут тренинги для работников музея. Она отмечала, что галерея также попросила у спонсоров дополнительные средства для установки третьего рубежа охраны на временных выставках.

Фотогалерея 
Кто охраняет экспозиции в российских музеях

Директор Русского музея Владимир Гусев рассказал, что галерея усилит меры безопасности на выставке Репина. Все картины в галерее также оснастили новой системой охраны от краж.

Выставка Ильи Репина будет проходить в Третьяковской галерее с 16 марта по 18 августа. На ней будут представлены более 180 живописных и 130 графических работ художника. Экспозиция посвящена юбилею Репина.

Теги: Третьяковская галерея, Безопасность
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