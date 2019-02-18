Третьяковка заключила контракт с Росгвардией для охраны выставки Репина

Третьяковская галерея заключила контракт с Росгвардией на 1 млн руб. для охраны выставки художника Ильи Репина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«В связи с выставкой Репина мы заключили дополнительный контракт. Каких-то расширенных комментариев по этому поводу мы не даем», — сказали в музее.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил РБК, что в рамках контракта планируется введение одного дополнительного круглосуточного поста охраны. ​Раскрывать детали о количестве постов, сотрудников, техническом оснащении поста, вооружении и специальных средствах он не стал «из соображений безопасности».​ Отмечается, что вырученные средства будут перечислены в виде доходов в федеральный бюджет.

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27 января мужчина украл из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Он снял ее со стены и унес из музея, несмотря на то что в зале были другие посетители. На следующий день подозреваемого задержали в подмосковном поселке Заречье, где также нашли картину. Против задержанного Дениса Чуприкова завели уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).