Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер

Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер

Судебные приставы загрузили в систему уличного видеонаблюдения почти 1,5 тыс. фотографий должников. Использование системы дало неплохой результат, заявили в ведомстве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения. Об этом сообщил главный судебный пристав столицы, руководитель УФССП по городу Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства, где подводились итоги 2018 года, передает ТАСС.

Замородских пояснил, что возможность отслеживать должников через записи городских камер появилась благодаря доступу к единому центру хранения данных.

«В настоящее время около 1,5 тыс. фотографий должников загружены в систему с целью обнаружения их на территории города», — пояснил пристав. Он не уточнил, сколько именно человек удалось найти таким образом, но заявил о неплохом результате. «Полагаем, что в 2019 году эти мероприятия будут продолжены», — добавил Замородских.

В общей сложности за 2018 год московские приставы разыскали 1,6 тыс. должников. Им удалось взыскать около 90 млрд руб. задолженности.