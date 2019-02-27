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Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер
Судебные приставы загрузили в систему уличного видеонаблюдения почти 1,5 тыс. фотографий должников. Использование системы дало неплохой результат, заявили в ведомстве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве судебные приставы начали розыск должников с использованием камер уличного видеонаблюдения. Об этом сообщил главный судебный пристав столицы, руководитель УФССП по городу Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства, где подводились итоги 2018 года, передает ТАСС.

Замородских пояснил, что возможность отслеживать должников через записи городских камер появилась благодаря доступу к единому центру хранения данных.

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«В настоящее время около 1,5 тыс. фотографий должников загружены в систему с целью обнаружения их на территории города», — пояснил пристав. Он не уточнил, сколько именно человек удалось найти таким образом, но заявил о неплохом результате. «Полагаем, что в 2019 году эти мероприятия будут продолжены», — добавил Замородских.

В общей сложности за 2018 год московские приставы разыскали 1,6 тыс. должников. Им удалось взыскать около 90 млрд руб. задолженности.

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«В консолидированный бюджет перечислено свыше 36 млрд руб., что на 6 млрд больше показателя 2017 года», — отметил представитель ведомства, добавив, что в среднем каждый судебный пристав-исполнитель взыскал 104 млн руб.

Сейчас в Москве более 167 тыс. камер видеонаблюдения, до конца года будут установлены еще около 7 тыс. Их разместят в том числе на оживленных улицах, над входами в жилые дома и в школах. На части камер есть функция распознавания лиц, что позволяет в кратчайшие сроки распознать личность человека на записи, чье фото хранится в базе данных полиции.

Ранее ФССП сообщила, что в целом по стране российские судебные приставы за прошлый год добились погашения или начала погашения долгов почти по половине всех исполнительных производств. Количество этих производств стало самым высоким за последние несколько лет и достигло 87,6 млн, отмечали в ведомстве.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: служба судебных приставов, камеры видеонаблюдения
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