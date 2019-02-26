Власти Москвы увеличат количество камер наблюдения с распознаванием лиц

В Москве до конца этого года установят около 7 тыс. камер видеонаблюдения, их количество увеличится до 174 тыс. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Дополнительные камеры намерены разместить на оживленных улицах и площадях, над входами в подъезды домов, в поликлиниках, школах и других социально значимых местах.

«Доступ к видеозаписям ограничен, однако их могут предоставить горожанам по запросу», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Там добавили, что все камеры оснащены функцией распознавания лиц, что позволяет в кратчайшие сроки распознать личность человека на записи, чье фото хранится в базе данных полиции.

В настоящий момент система видеонаблюдения Москвы насчитывает более 167 тыс. камер. По данным мэрии, около 70% правонарушений расследуются с помощью видеозаписей с камер наружного наблюдения.