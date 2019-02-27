Москвич выплатил ₽150 млн алиментов после отказа выпустить его из страны

Перед Новым годом жителю Москвы не разрешили выехать из России из-за долгов, позже мужчина заплатил алименты на сумму 150 млн руб. Всего за 2018 год судебные приставы взыскали 1,3 млрд руб. алиментов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Житель Москвы погасил долг по алиментам на сумму 150 млн руб. после того, как ему отказали в выезде за границу перед Новым годом, сообщил на коллегии глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергей Замородских, передает ТАСС.

По его словам, в 2018-м в Москве вынесли свыше 35 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу должников по алиментам. «В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 млн руб.», — сказал Замородских.

По состоянию на прошлый год общая сумма долгов по алиментам в Москве составляла 7 млрд руб., из этой суммы удалось взыскать 1,3 млрд руб. При этом если учитывать не только алименты, а все виды задолженностей, то речь идет о 573 млрд руб. долгов, из-за которых в праве на выезд за границу были ограничены более 240 тыс. москвичей.

Ранее в МВД заявили, что уже весной 2019-го граждане, в отношении которых вынесены постановления об ограничении права на выезд, могут лишиться возможности уезжать в другие страны через Белоруссию. «Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев», — рассказал замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.