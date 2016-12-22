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Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников
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Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников
Общество, 22:30
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Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников

Единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов. Об этом свидетельствует решение Верховного суда по делу Анатолия Фрущака, передает «Интерфакс».

Коллегия Верховного суда удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, которые разрешили Фрущаку сохранить свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м.

В определении суда от 11 октября указывается, что Фрущак попросил Арбитражный суд Москвы исключить из конкурсной массы принадлежащую ему квартиру, его ходатайство было удовлетворено. Однако в Верховный суд поступила кассационная жалоба, в которой заявитель Андрей Кузнецов, являющийся кредитором Фрущака, просил отменить судебные акты.

Согласно материалам дела, в 2017 году Фрущак обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. После признания должника банкротом в отношении него была введена процедура реализации имущества. При формировании конкурсной массы было установлено, что он является собственником пятикомнатной квартиры в Одинцово, а другого имущества у него нет, говорится в документах суда. Отмечается, что расчеты с кредитором не были произведены, поскольку Фрущак обратился в арбитраж с ходатайством, в котором утверждалось, что квартира является единственным пригодным для постоянного проживания его имуществом.

Как указывается в определении суда, Московский областной суд в 2016 году установил, что ситуация, при которой квартира в Одинцово стала единственным пригодным для проживания жильем должника, была создана искусственно. Тогда суд отказал в признании квартиры в качестве единственного жилья и признал законным передачу имущества на принудительную реализацию, говорится в документах ВС.

Теги: квартира , Имущество , жилье
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