Общество⁠,
0

Прокуратура утвердила обвинение против Ходорковского

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ходорковского
Ходорковскому вменяют распространение фейков об армии с искусственным созданием доказательств и по мотивам ненависти или вражды. Против него возбуждено еще несколько дел, он объявлен в розыск
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Olivier Hoslet / EPA / ТАСС)

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов), сообщило ведомство в телеграм-канале.

Ходорковского обвиняют в распространении фейков об использовании российской армии (п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК) — с искусственным созданием доказательств и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кремль оценил дело против Ходорковского словами о «врагах страны»
Политика
Михаил Ходорковский

В январе 2024 года, когда МВД переобъявило Ходорковского в розыск, «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что против него завели дело о фейках о российской армии.

В прокуратуре раскрыли версию обвинения: в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский, находясь за рубежом, «разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции».

Ходорковский заочно арестован в России, добавили в ведомстве. Там подтвердили, что он объявлен в розыск. Дело будет рассматриваться судом в его отсутствие.

Экс-глава ЮКОСа проходит и по другим делам. Одно из них заведено по статьям о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества. Кроме Ходорковского среди фигурантов — другие члены «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией): экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (все они внесены Минюстом в список иноагентов).

Против Ходорковского также возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, он объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

«Враги страны внутри страны» и за рубежом занимаются «враждебной деятельностью», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя одно из дел против экс-главы ЮКОСа. «Наше специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными», — отмечал он.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Михаил Ходорковский прокуратура обвинительное заключение
