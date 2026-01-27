В Петербурге пересмотрят «неудачные формулировки» в уроках о блокаде

В Петербурге пересмотрят «неудачные формулировки» из пособий к урокам о блокаде

В комитете обратили внимание, что жители и педагоги справедливо раскритиковали «неудачные формулировки» из рекомендаций для учителей. В частности, тех призывали не употреблять обобщение «все блокадники — герои»

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Власти пересмотрят и отредактируют вызвавшие критику методические рекомендации для школ к урокам о блокаде Ленинграда. Об этом сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Издание ознакомилось с содержанием методических пособий. В них, в частности, говорится, что педагогам необходимо избегать эмоциональных манипуляций, не принуждать детей и подростков испытывать определенные чувства, не заставлять детей отождествлять себя с жителями и защитниками блокадного Ленинграда, избегать обобщений, например «все немцы — преступники» или «все блокадники — герои».

Педагоги и жители города справедливо обратили внимание и резко отреагировали «на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», прокомментировали критику в комитете.

Там уточнили, что пособие было разработали еще несколько лет назад в Академии постдипломного образования (АППО) на основе сборника методических статей «Как говорить с детьми о блокаде и обороне Ленинграда», изданного в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда.

«Все методические материалы должны быть пересмотрены и отредактированы — такое поручение дано руководству Академии постдипломного образования (АППО)», — добавили в городском комитете по образованию.

РБК обратился за комментарием в Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В школах по всей России проводят урок, посвященный полному снятию блокады.

Президент России Владимир Путин, находясь в Петербурге в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.