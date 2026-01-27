Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»

Video

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Президент принял участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой.

«Рубежный камень» — памятник в Кировске Ленинградской области, установлен в 1972 году в память об оборонительных боях на Невском пятачке.

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы у Невской Дубровки, который во время блокады удерживали сражавшиеся на Ленинградском фронте солдаты (с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года). На участке земли общей площадью около 2 кв. км погибли более 60 тыс. советских солдат.