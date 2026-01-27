 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»
Video

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Президент принял участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой.

Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Видео
Политика

«Рубежный камень» — памятник в Кировске Ленинградской области, установлен в 1972 году в память об оборонительных боях на Невском пятачке.

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы у Невской Дубровки, который во время блокады удерживали сражавшиеся на Ленинградском фронте солдаты (с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 года по 17 февраля 1943 года). На участке земли общей площадью около 2 кв. км погибли более 60 тыс. советских солдат.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Владимир Путин блокада Ленинграда Ленинградская область историческая память память Великая Отечественная война
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Видео
Политика
В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны
Общество
На 101-м году жизни умер композитор и блокадник Александр Мерлин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex Спорт, 16:34
Выгода для России и желание «позлить» США. Эксперты — о сделке ЕС и Индии
РАДИО
 Политика, 16:31
В Иркутской области завели дело после аварии с автобусом Общество, 16:30
Китайский кроссовер Exeed TXL получил обновление в России Авто, 16:25
В Минобороны России и КНР обсудили ситуацию на примере Венесуэлы и Ирана Политика, 16:20
Кто такие релоканты и что означает этот термин База знаний, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Улица имени олимпийского борца Бувайсара Сайтиева появилась в Красноярске Спорт, 16:09
ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России Политика, 16:08
Россиянин проведет защиту временного пояса WBA против соотечественника Спорт, 16:06
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение Общество, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
В Сейме Польши возмутились словами Трампа о роли союзников по НАТО Политика, 15:58